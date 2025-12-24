余家昶阻張文殞命！杜汶澤想捐款「被婉拒」：余媽媽也是英雄 改捐這個單位

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

北車和中山商圈一帶19日發生恐怖攻擊，57歲余家昶挺身而出阻止兇嫌張文後不幸離世，讓社會大眾感佩與不捨。對此，港星杜汶澤想將旗下麵館1日營收捐給余先生的家人，不過已被余媽媽婉拒，得知此事的杜汶澤稱讚「余媽媽也是英雄」，並決定改捐給「華山基金會」延續這份善意。

杜汶澤想將旗下麵館1日營收捐給余家家屬但遭婉拒。（圖／杜汶澤臉書）

杜汶澤表示，他曾透過桃園市議員彭俊豪聯絡余家家屬，欲捐贈「小杜麵館」1日營收給對方，不過議員代為答覆：「他是彭石松里長的里民，其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」杜汶澤在獲得回應後力讚：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」

儘管捐款被家屬婉拒，杜汶澤仍希望能延續這份善意，便宣布將以余先生的名義改捐給「華山基金會」的龍潭愛心天使站，「你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光」。杜汶澤希望，藉由這樣的形式，能夠把余先生對社會的愛傳遞下去，實際幫助桃園的弱勢群體。

