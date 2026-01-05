余家昶阻擋嫌犯攻擊身亡 北捷：紀念牌將設於M8出口

台北市長蔣萬安說明，「我們都持續跟家屬保持聯絡，也一定尊重家屬他們的決定，所以這個部分我想，也因為余先生他的告別式才完成，家屬可能後續我們來了解他們希望設置的時間，以及相關確認文字內容。」

紀念牌的地點就設在捷運台北車站B1層通往M8的出口位置，捷運公司日前已向家屬轉達紀念牌完成，現場目前先以布料覆蓋遮蔽，有關揭碑時程北捷也將在在家屬討論後再進行。



