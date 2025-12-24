余家昶阻攔張文喪命 家人回捐200萬善款助弱勢

社會中心／陳韋劭報導

余家昶攔阻張文行兇，卻遭對發方砍殺喪命。（圖／翻攝畫面）

台北市日前發生隨機殺人案釀4死11傷，兇手張文在北車M7通道丟擲煙霧彈、煤油彈製造恐慌，余家昶（57歲）第一時間進行攔阻，卻不幸遭張文砍殺喪命，事發後有中壢仁海宮捐助200萬元給罹難者家屬。桃園市長張善政指出，余家人認為經濟狀況善可，把善款回捐給桃市府，盼能幫助其他弱勢。

12月19日下午5時許，兇手張文在台北車站人潮最密集的出口處投擲煙霧彈，並企圖引燃汽油彈製造恐慌。剛從證券公司下班的余家昶當時正欲搭車返回桃園，他目睹張文惡行後，毫不猶豫地衝向前攔阻對方，卻不幸在肉搏過程中遭張文殺害，因其挺身而出，為周邊民眾爭取了寶貴的逃生時間。事發後桃園中壢仁海宮捐助200萬元給余家昶的家人，希望幫助余家人度過難關。

桃園市長張善政今天表示，在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並向中央申請褒揚令，此外，余家非常溫暖，他們覺得自己的經濟狀況還可以，因此又把善款回捐給桃市府，讓市府可以運用這筆錢幫助其他弱勢。

余母日前受訪透露，余家昶從小性格耿直、凡事以家庭為重，是鄉里間公認的孝子，余父是上校退伍，曾參與忠烈祠策劃，當時余家昶才3歲，就常緊跟在父親後面幫忙，養成熱心助人個性，小時候遇到別人吵架總會正義挺身而出，讓她忍不住多次告誡兒子「你這樣很傻」。

余母還說，心愛的兒子義勇阻止兇嫌喪命，她以兒子為榮，希望政府能安排入祀忠烈祠，余母強調自己生活無虞，不需要社會協助，希望善款能運用給其他需要被幫助的人。

