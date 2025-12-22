余家昶阻更大傷亡擬入忠烈祠 劉世芳最新表態：蔣萬安提議非常好

內政部長劉世芳出席內政委員會前受訪。（袁茵攝）

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人案，首位遇害的57歲余家昶英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈，成功阻卻更大傷亡卻不幸喪命。台北市長蔣萬安昨（21日）表示，市府除會頒予褒揚狀，並向中央申請褒揚令外，也將協助爭取入祀忠烈祠；對此，內政部長劉世芳今（22日）上午回應，「蔣萬安市長提議非常好」。

蔣萬安昨主持「1219事件緊急維安應變小組會議」後，表示對余家昶英勇行為，除北捷已確定保險理賠500萬元外，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，再給600萬元撫卹金。蔣指出，市府也會頒予褒揚狀，並向中央申請褒揚令、爭取入祀忠烈祠，北捷也會選擇合適地點設置紀念牌，表達最高感佩。由於余家昶是桃園人，桃園市將與北市府協調申請程序。

內政委員會今邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳在會前接受媒體聯訪時，被問及蔣萬安市長協助爭取讓余家昶入祀忠烈祠一事、有收到申請？最新進度為何？，她回應，目前沒有，因為就了解，余先生是桃園市民，如果按照上次在處理「鏟子超人」申請程序的話，可能要跟桃園市政府一起商量，「我們當然也覺得蔣萬安市長這樣的提議非常的好」。

另被問及，這一次狀況跟境外勢力有關？劉世芳回應，到目前為止認為跟所謂的國外或者境外比較沒有相關，唯一相關有大概是網路出現模仿犯，刑事警察局從那天開始到21號中午左右，累計20則這方面相關訊息，如果在台灣找得到人的話，不管雙北、台中、高雄，都陸續移送到地檢署偵辦，各地刑事局也是配合做偵辦，不會停止，會繼續偵辦。

至於北市議員呼籲發送「細胞簡訊」一事，劉世芳說明，需要研議，地方政府現在只有疏散撤離，這裡面定義需要非常清楚，例如地震、颱風、下雨會有相關科學性證據，那細胞簡訊所涵蓋範圍在哪裡，要非常清楚，北市府有這樣的研議，我們會跟行政院、相關機構一起研議。

