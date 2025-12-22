余家昶阻更大傷亡擬入祀忠烈祠 劉世芳：蔣萬安提議非常好

台北捷運台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人案，57歲的余家昶在案發當下英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈，成功阻止更大規模傷亡卻不幸喪命。台北市長蔣萬安21日宣布，市府將頒予褒揚狀並向中央申請褒揚令，同時協助爭取入祀忠烈祠。內政部長劉世芳22日上午對此回應表示，蔣萬安市長的提議非常好。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

蔣萬安21日主持「1219事件緊急維安應變小組會議」後說明，針對余家昶的英勇行為，除了台北捷運已確定保險理賠500萬元外，依據《台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例》，將再發給600萬元撫卹金。蔣萬安進一步指出，市府也會頒予褒揚狀，並向中央申請褒揚令、爭取入祀忠烈祠，台北捷運也將選擇合適地點設置紀念牌，表達最高感佩之意。由於余家昶為桃園市民，桃園市政府將與台北市政府協調申請程序。

余家昶因力阻張文傷害更多人而犧牲。（圖／資料照）

立法院內政委員會今（22）日邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長等國安、內政及司法警政首長，針對計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。劉世芳在會前接受媒體聯訪時，被問及蔣萬安市長協助爭取讓余家昶入祀忠烈祠一事、有無收到申請及最新進度，她回應目前尚未收到申請，因為據了解余先生是桃園市民，若按照上次處理「鏟子超人」申請程序，可能需要與桃園市政府一起商量。劉世芳表示，當然也覺得蔣萬安市長這樣的提議非常好。

