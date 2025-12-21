余家昶阻更大傷亡 擬入忠烈祠

台北市長蔣萬安（中）表示，將協助隨機殺人案見義勇為的死者余家昶入祀忠烈祠。（黃世麒攝）

北捷隨機殺人案釀4死11傷慘劇，首位遇害的57歲余家昶在台北車站英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈，成功阻卻更大傷亡卻不幸喪命。台北市長蔣萬安21日表示，市府除會頒予褒揚狀，並向中央申請褒揚令外，也將協助爭取入祀忠烈祠，台北捷運更會在合適地點設置紀念牌，表達最高感佩。由於余家昶是桃園人，桃園市將與北市府協調申請程序。

蔣萬安昨主持「1219事件緊急維安應變小組會議」後，表示對余家昶英勇行為，除北捷已確定保險理賠500萬元外，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，再給600萬元撫卹金。

蔣萬安指出，市府也會頒予褒揚狀，並向中央申請褒揚令、爭取入祀忠烈祠，北捷也會選擇合適地點設置紀念牌，表達最高感佩。

桃園市民政局為表彰余家昶英勇，研擬比照「挖土機超人」林鴻森，向內政部提出申請入祀桃園市忠烈祠，但會先尊重家屬意願，並與北市協調。

蔣萬安更分享，探視傷者時有位黃女士透露，事發當下幸好有1對醫師父女檔即刻搶救，才讓她保住性命，希望市府能幫忙找到2位醫師轉達感謝之意，市府順利找到曾任台大醫院急診部主任的醫師顏瑞昇及其女兒醫師顏均蓉。

蔣萬安昨下午親自到台大醫院轉達感謝，獻上黃女士親筆寫的感謝卡片及花束給顏瑞昇、顏均蓉父女，黃女士當場透過視訊傳達深切感謝。

顏瑞昇謙虛地說，救人是醫師天職，任何急診醫師看到大量傷患的場面都會站出來，「只是盡小小心力，真的沒有什麼。」

國民黨立委吳宗憲認為，政府若只停留在哀悼與究責，無法阻止悲劇重演，司法精神病院如期建置，是補強社會安全網的關鍵，刻不容緩。