余家昶高齡母婉拒捐款！杜汶澤「公開背後原因」致敬：你也是英雄

記者徐珮華／綜合報導

北捷台北車站、中山商圈19日爆發隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內共4死11傷，其中57歲余家昶挺身上前制止，成功阻止更大傷亡，卻不幸遭利器刺傷喪命，成為全案首位罹難者，英勇事蹟令全台民眾感佩不已。來台定居的港星杜汶澤得知消息後，第一時間表達捐款意願，卻遭余母婉拒，對此他感性直呼：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」

余家昶英勇抗敵，不少民眾為之動容。

杜汶澤於北市經營「小杜麵館」本月初正式開幕，日前宣布將一日營業額不扣除成本，全數捐贈給余男家屬。今（23）日他更新進度，表示余母以家境尚可為由婉拒捐款，他轉而將款項以余男名義捐贈給「華山基金會」，延續余男對於社會的愛，「余先生捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光！」

廣告 廣告

杜汶澤將原欲捐贈余家昶家屬的款項，轉而捐作公益。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

事實上，余家昶家屬起初不敢將噩耗告知其8旬老母親，不過余媽媽受訪坦言，當初看到新聞，得知一名死者是57歲余姓男子，加上遲遲聯絡不上兒子，心中早有不祥預感。昨日她正式接獲死訊，一度哭到說不出話，坦言自己心如刀割，卻也以兒子為榮，唯一心願就是他能進入忠烈祠，「他可以進忠烈祠，我就很開心了，就很開心了。」

更多三立新聞網報導

五月天阿信跌落舞台流血！F3演唱會爆驚險插曲 相信音樂親曝傷勢

北捷隨機攻擊4死！葛仲珊揭「台美最大差異」被問防範無奈發聲了

江宏傑福原愛「年收入差37倍」！昔被封格差婚 女方再婚懷孕他回應了

北車中山隨機攻擊！蕭彤雯點破「兇嫌最終目的」呼籲：別再提他名字

