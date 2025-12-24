余家昶高齡母婉拒捐款！杜汶澤「改捐1單位」致敬：余媽媽您也是英雄
記者蔡維歆／台北報導
北捷台北車站、中山商圈19日爆發隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內共4死11傷，其中57歲余家昶挺身上前制止，成功阻止更大傷亡，卻不幸遭利器刺傷喪命，成為全案首位罹難者，英勇事蹟令全台民眾感佩不已。來台定居的港星杜汶澤得知消息後，第一時間表達捐款意願，卻遭余母婉拒。如今杜汶澤仍決定延續這份心意，宣布將原本預計捐贈的款項，改以「余先生」名義捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站。
杜汶澤透露，他先前透過秘書請託桃園市議員彭俊豪尋求家屬聯繫方式，得知余先生是龍潭人，而議員回覆：「他是彭石松里長的里民，其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」他得知後深受感動：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」 他認為在無助與黑暗的社會中，余家人的風骨如同點點光芒，令人由衷致敬。
儘管家屬婉拒善款，杜汶澤仍決定延續這份心意，宣布將原本預計捐贈的款項，改以「余先生」名義捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站，盼能幫助桃園在地弱勢族群，讓余先生守護他人的精神持續流傳。他也代表全體員工向余先生深深一鞠躬，表達最崇高的敬意。
