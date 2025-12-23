余家昶魂斷刀下 余母籲：別怨張文、別怪他父母

余媽媽希望大家隨時提高警覺，不要讓余家昶白白犧牲。（圖／東森新聞）





持續關心北捷隨機攻擊案，英勇挺身擋刀的余家昶不幸魂斷兇手刀下。余媽媽神情憔悴、面露悲傷，但她表示不怨張文，更強調此事與張文父母無關，卻要承受外界謾罵，讓她於心不忍，因此懇求社會大眾，不要有過多指責。

余家昶挺身擋刀卻不幸喪命，余媽媽即便滿臉憔悴，仍為張文的父母發聲，表示不論是她自己，還是社會大眾都不該過度責怪他們。

死者余家昶母親：「我們沒有去怨他，因為他可能就是心裡不舒服的時候，才會發生這樣的事情，以前鄭捷不也這樣嗎？」

廣告 廣告

痛失愛子，即便內心千瘡百孔，余媽媽仍認為，張文的父母同樣得承受龐大壓力，她也於心不忍。更別說兒子是捨身救人，才離開他們。

死者余家昶母親：「聽到這種事情，大家都掉眼淚，我也真的為我兒子感到光榮。」

余媽媽雖然需要時間慢慢放下，但能擁有這樣的兒子，是她一輩子的驕傲。

死者余家昶母親：「我感恩台北市，幫他做了一座紀念碑銅像，我現在唯一的希望，就是讓他能進入忠烈祠。」

余媽媽也呼籲，現在社會動盪不安、人心惶惶，希望大家隨時提高警覺，不要讓余家昶白白犧牲，也期盼兒子是最後一位犧牲者。桃園市民政局回應，余家昶入祀忠烈祠的儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理，以表達最高敬意，余家昶的英勇行為將長存人心。

更多東森新聞報導

中國媒體預知張文墜樓？微博時間顯示機制 真相曝光

獨家／孤狼有隊友？張文疑用Discord 加入秘密群組

張文3詭行曝 警設「孤狼專線」徵線索

