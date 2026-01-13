余家昶「挺身挨刀」避免傷亡擴大 北車M8紀念牌正式公開！全文曝光

林奕華今親自為余家昶的永久紀念牌揭開布條。（台北捷運公司提供）

台北市上月發生駭人聽聞的煙霧彈隨機砍人事件，事件發生的第一個地點位在捷運台北車站的M8出口附近，當張姓嫌犯準備點燃爆裂物擴大攻擊時，路過的57歲民眾余家昶立刻挺身制止，他也因此遭刺傷、送醫不治。台北捷運為紀念余家昶的正義之舉，在M8出口為他設置永久紀念牌，今（13日）由台北市副市長林奕華正式揭牌。

余家昶怎麼了？犧牲自己避免災難擴大

時間回到去年12月19日晚間，當時張姓嫌犯在台北車站捷運M8出口附近丟擲煙霧彈，57歲的余家昶主動上前制止他的下一步行動，卻遭張嫌以預備的利刃刺傷，送醫急救後回天乏術，成為整起事件的首名罹難者。

事發後許多民眾到北捷台北車站獻花向余家昶致意。

後續張嫌逃到捷運中山站繼續犯案，最終墜樓身亡，而警方發現他原本更計畫在台北車站點燃爆裂物，製造更大範圍的攻擊，所幸有余家昶挺身而出，破壞了張嫌的計畫，才讓捷運台北車站沒有陷入火海而造成更嚴重的傷亡。

許多民眾到余家昶告別式寫紙條向他致敬。（鏡報姜永年）

桃園將余家昶入祀忠烈祠 北捷紀念牌今揭牌

余家昶的義舉感動無數人，桃園市政府在徵得家屬同意後，規劃將其入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，正式記錄其在公共危難時刻挺身而出的事蹟。而台北捷運公司也規劃，在捷運台北車站1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶的敬意與懷念。

北捷今舉行揭牌儀式，由副市長林奕華及北捷董事長趙紹廉率相關主管參與，林奕華親自接下布條，公開牌面。北捷說明，紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余家昶先生永垂不朽的精神。

余家昶紀念牌今正式公開。（台北捷運公司提供）

北捷也提醒，由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，提醒現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

余家昶紀念牌全文

余家昶先生見義勇為殉難紀念

余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。

正氣長存 浩然永在

臺北大眾捷運股份有限公司 敬立

願先生安息，英勇精神永垂不朽

