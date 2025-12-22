余家昶3歲就跟父進忠烈祠上班！8旬母回憶：員工很疼他

余家昶三歲時幾乎每天都跟著爸爸一起到忠烈祠上班。（圖／TVBS）

余家昶在北捷M7出口英勇阻止嫌犯張文點燃汽油彈，因此犧牲。57歲的余家昶出身軍人家庭，父親是上校退伍軍人，曾參與忠烈祠的企劃設計。余媽媽雖心痛不捨，但希望兒子能夠入祀忠烈祠。立法院已於22日通過相關提案，將在尊重家屬意願下協助辦理入祀事宜。

余家昶出生於軍人家庭，父親是上校退伍軍人，曾參與忠烈祠的企劃設計工作。在余家昶三四歲的時候，他幾乎每天都會跟著爸爸一起到忠烈祠上班。余媽媽回憶，忠烈祠裡的員工都很疼愛余家昶，經常買東西給他吃，讓他吃得胖胖嘟嘟的。直到余家昶的父親離開忠烈祠，調到國軍桃園總醫院工作，余家昶才停止當小跟班。也許正是這段經歷，培養了余家昶對事情非常有正義感的性格。

對於余家昶是否能入祀忠烈祠的問題，日前台北市長蔣萬安表示，將協助向中央申請褒揚令。立法院也於22日上午通過相關臨時提案。內政部長劉世芳表示，為感念余家昶先生的義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。小時候，余家昶跟著父親走進忠烈祠；長大後，他選擇站出來守護他人。不管最後有沒有入祀，余家昶的英勇身影都已經烙印在大家的心中。

