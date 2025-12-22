余家昶8旬母泣「心好痛 以兒為榮」 憶兒從小在忠烈祠長大盼能入祀

北市隨機攻擊事件中，五十七歲的余家昶犧牲生命阻止凶嫌丟擲汽油彈攻擊，高齡逾八旬的余母原本不知噩耗，兩天後直到里長到家中慰問，才知與兒子天人永隔。余母哭訴，「心好痛，但我以兒子為榮」，盼兒子能入祀忠烈祠。台北市、桃園市、內政部昨皆允諾，在尊重家屬意願下全力協助。

上周五隨機殺人事件，首位遇害的余家昶在台北車站內攔阻凶嫌攻擊計畫，結果以肉身擋刀喪命；北車案發處堆滿花束，許多民眾到場鞠躬致意。

余家昶家住桃園，平時在台北某證券公司上班，每天固定搭火車往返桃園、台北。案發當天，余家昶一如往常要返家，卻在台北車站遇見凶嫌，他挺身而出，導致嫌犯攜帶的汽油彈幾乎當場毀損，防止傷亡擴大，但他也遭長刀刺進胸口斃命。

廣告 廣告

余家昶老家在桃園龍潭，余母昨表示，兒子很孝順，每天都會關心她，且常常視訊交談，兒子從小就「憨憨呆呆」很勇敢，過去桃園興建忠烈祠時，余父就在忠烈祠工作，當時年僅三、四歲的余家昶每天跟著爸爸去上班，大家都很疼他，人家打架他就跑第一，個性耿直，從小有助人的精神。

余母說，事情剛發生時，看新聞只知道「余先生」遇害，不確定是自己兒子，但心裡就有預感怪怪的，隔天陸續得知死者職業、姓氏等，開始擔憂就是兒子，「我心裡跳一下」，想打給媳婦確認，但兒子的手機還能撥通。「我心裡蹦蹦跳。」余母說，余家昶周末固定回老家，但他並未現身，也沒打電話告知，因一直等都等不到人，還和供奉的神明求問「兒子是不是有事？」直到前天里長來慰問，才知道兒子遭遇噩耗，後來才得知媳婦怕她傷心，一直不忍告訴實情。

余母表示，台北市長蔣萬安說兒子救了很多人，她感到很安慰，「我也以他為榮，但我就沒有兒子了」；現在唯一希望，就是希望兒子能進到忠烈祠，願菩薩能接兒子最後一程。

【看原文連結】

更多udn報導

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

低潮結束了！2026年「3大生肖」最容易鹹魚翻身

女星上台領獎跌倒現場驚呼一片 意外美到「摔出神圖」

吃橘子別再丟掉這部位 助血管軟化、預防動脈硬化