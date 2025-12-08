余忠仁 臺大醫院院長 以柔軟管理擘劃醫界龍頭的幸福公式
本文摘自<常春月刊> 513期
文／鍾碧芳 攝影／許宏偉
「我父親是外科醫師，從小看他開刀、看診，自然也認為自己會走同樣的路。」余忠仁笑說，家族中確實有不少醫師，父親是技術精湛的外科醫師，在那個醫療資源相對匱乏的年代，深夜救護車載著遠道而來的病患，是他兒時最深刻的記憶。
然而，在面臨選擇科別時，余忠仁選擇了截然不同的方向：內科。「也許是性格使然吧，內科需要更多思考與知識的累積，這和我比較相符。」他坦言，雖然父親曾希望他接皮膚科，生活較安定，但深知自己喜歡「動腦筋解題」的成就感，加上自己近視、不擅手術細節，「既然手不巧，就讓腦來動得更快。」
一路從實習醫師、住院醫師、總醫師，到專科訓練，余忠仁始終走在「思考」這條路上，他笑稱：「那時候我念書成績不錯，沒補考過，醫師訓練也很順利，彷彿一路被推著走上醫學路。」
從冷門小科到主流的胸腔醫學
民國七十幾年，台灣醫療體系正經歷專科制度化的重要轉折。余忠仁選擇進入內科，面對心臟科、消化科、胸腔科等眾多次專科的選擇，最終，選擇了當時相對冷門的胸腔科。「那時候胸腔科在內科裡話語權小，學長少、名額也少，但氣氛很好。」當時，臺大內科裡胸腔科只有楊思標教授（人稱「祖師爺」）坐鎮，每年只收一名受訓醫師，該科老師們都很願意分享、氣氛也和諧，「整個相處都很愉快，沒有那種激烈的競爭感。」
在這種非高度競爭的環境下，能夠專注於學習與研究，讓他如魚得水；這選擇，也讓他成為後來台灣胸腔醫學發展的重要推手。
重症醫療的黃金時代
1992年，余忠仁剛擔任第一年主治醫師時，臺大醫院搬到東址，由楊泮池教授接下甫啟用的內科加護病房主任，一年後升任內科副主任，重擔就落在余忠仁肩上。「那時國內開始發展重症醫學，很多醫院開始讓胸腔科醫師進入加護病房，畢竟胸腔科在呼吸器的訓練上有獨特優勢。」
歷史的轉折點發生在1995年起的全民健保實施，配合健保給付，醫療分級與重症照護標準化，促成了胸腔科與重症醫學的結合。「那時候全國醫院都在建加護病房，胸腔科正式踏入重症醫學的領域。」余忠仁回憶，1998年，胸腔醫學會正式改名為「胸腔暨重症加護醫學會」，許多醫院的胸腔科也隨之改名為胸腔暨重症加護科，開啟了屬於台灣胸腔暨重症醫學的黃金年代。
「最輝煌的時候是2002年，胸腔科受訓住院醫師選訓有100多人，臺大一年就收10個受訓醫師。」那個盛況讓他印象深刻，「突然覺得自己麾下很多人，兵多將廣，一呼百諾。」他笑說。然而好景不長，2003年SARS疫情時期，胸腔科首當其衝，那時全國合適隔離照護的加護病床僅數百張，所有胸腔科醫師都得全力以赴，是一場前所未有的考驗。
肺癌治療的革命
如果說重症醫療是余忠仁職涯的一半，那麼肺癌診療就是另一半的核心。「我博士班研究主題就是做肺癌，那時候對肺癌的看法非常悲觀，而分子病因學的研究剛剛起步，治療藥物更是乏善可陳。」他沉靜描述，1990年代初期，肺癌患者多在晚期才確診，化療副作用強、療效有限，「確診後很快就過世了，醫生和病人都很痛苦。」
轉機出現在1995年。新一代化療藥物問世，副作用減少、療效提升，才讓肺癌治療開始出現曙光。2000年左右，他便開始參與基因突變的標靶藥物（EGFR抑制劑）的臨床試驗。臺大由胸腔科與腫瘤科合作，開始積極參與癌症新藥臨床試驗，開啟了肺癌精準醫療的第一個世代。
如今，肺癌治療圖譜已變得極為複雜而精細：
◎標靶治療：能長期控制疾病，但難達到痊癒，因實體癌的基因突變多樣且複雜。
◎免疫治療：2014年加入戰局，透過活化免疫細胞來對抗癌細胞，讓疾病控制更進一步，配合化學治療，少數病人有機會痊癒。
◎靶向化學治療：最新趨勢是ADC藥物，更精準，就像魔術子彈一樣，將化療藥物透過抗體辨識癌細胞特殊的抗原標的，直接帶入癌細胞內殺敵。
◎局部介入消融與放療：介入治療如新式支氣管鏡技術與內視鏡超音波（E-BUS），加上如質子治療、粒子治療等，能實現集中高劑量殺癌、減少周邊傷害，讓局部治療效果更好，健康組織的副作用更小。
在余忠仁門診，有病患已持續治療十幾年。他表示，肺癌的進展代表了分子醫學與腫瘤免疫學的突破，未來將會是結合多種精準藥物（如靶向化學治療藥物、結合免疫細胞的精準治療藥物）的複雜戰略，這能讓肺癌得到長期控制，甚至有痊癒的機會。
一場火警帶來的轉機
余忠仁的管理能力受到矚目，起因是2008年臺大醫院手術室的一場火警，為改變醫院文化，強化病安與品質。時任內科部副主任之際，他被陳明豐院長賦予重任，負責病歷優化，為參與國際醫院評鑑（JCI）做準備。
「那是很大的挑戰，」余忠仁坦言，當時臺大醫院仍使用手寫病歷，每個人的筆跡、習慣都不同，不只醫師，護理師、臨床藥師、物理治療師、營養師都要寫病歷，內容與需求都不同。「怎麼把所有參與病歷流程的人都須納入品質監控，那就像在準備與執行一件跨單位的大型研究計畫。」於是，他成立團隊、訂定進程表、確保溝通順暢，最終評鑑成績優異，成為國內第一家通過JCI的公立醫院。
這經驗開啟了余忠仁從臨床跨入管理的大門。2019年9月，他接任臺大醫院新竹生醫園區分院院長，2021年1月1日，再擔任臺大醫院新竹分院首任院長，面對的是一個前所未有的挑戰：整合新竹分院、竹東分院與生醫園區分院三院組織，並進行分工。「生醫園區分院是臺大首次從頭規劃的醫院，制度等於從零開始，同時肩負有發展國家生醫產業的特殊任務。」學習如何經營新醫院、同時準備整合三家機構很重要的經歷，「就像同時要做新創公司，又要併購其他公司。」他以商業術語形容這段歷程。
讓醫師願意留下的幸福公式
2025年8月，余忠仁接任臺大醫院總院長，面對這座擁有130年歷史的醫學重鎮，他選擇從「人」開始改變。「年輕世代和我們不一樣，現在三歲就差一代。」他笑說，過去醫師講奉獻、講使命，如今則更重視工作與生活的平衡（work-life balance）。他坦言，留才是現今最大挑戰，「年輕人用腳投票，如果工作環境不舒適、主管不理解，他們就會離開。」
衛福部部長石崇良曾形容余忠仁是「溫文儒雅的領導者」，從未見過他發怒。但溫和不代表沒有決心，他清楚知道，醫療人力困境是臺大，乃至全台灣醫界最嚴峻的挑戰。
因此，他上任後推動的第一件事，是改善工作環境與主管心態。「幸福醫院不是口號，要讓員工感覺被尊重、有成長空間。」他強調，醫院不只是治病的地方，更是醫師與護理人員實現專業價值的舞台。同時也積極倡議性別友善與團隊合作文化，「專業的展現之外，也要學會彼此尊重、互相成就。」
新願景：產學合作與智慧醫療
提到臺大醫院的下一步，余忠仁認為：「醫學不只是研究與教學，還要能接地氣，對社會有貢獻。」他主張推動三大方向：永續經營、產學整合、國際鏈結。
首先，在永續經營上，著重人事制度與智慧醫療的導入，例如AI輔助診斷、智能病房監測系統等，讓醫療效率提升，也減輕人力負擔。其次是產學合作，他指出，醫院的研究成果若要應用於臨床，必須結合產業能量，「醫院有場域知識，產業有製造與資金，唯有合作，才能讓創新落地。」
最後是國際合作。臺大醫院正積極與歐美日等醫學中心建立長期交流，盼讓年輕醫師有機會走出去，見識不同醫療體系，回來後能帶動創新。他說，醫院的競爭力，不僅來自設備與技術，更在於「是否能培養出能夠改變未來醫療的領導人才。」
養生之道：重訓、走路與睡飽
談到養生，余忠仁笑說自己「沒有太多秘訣，但很自律」。「每周固定一次重訓，90分鐘，有教練帶，否則會偷懶。」他笑著說，而在醫院，則儘量多走路，甚至已經在辦公室內放了可發電的飛輪，能一邊踩、一邊幫手機充電。
飲食上，他少吃澱粉、控制份量，而睡眠則是他養生最重視的一環。雖然一天只睡五、六小時，但入睡快、睡得深，「我躺下去就能睡著，醒來精神也很好。」在繁忙的醫院與會議之間，找到屬於自己的節奏與平衡，「醫師要照顧別人，也要懂得照顧自己，這樣才走得長遠。」
從醫超過三十年，歷經從肺癌研究到AI智慧醫療的浪潮，余忠仁仍保持謙遜與好奇，「醫療是一個不斷學習的過程，」他說，人工智慧可以協助醫療，但永遠取代不了「人」的溫度。
他期待未來臺大醫院不只是台灣醫學的象徵，更是一個能讓醫護人員、病患都感到幸福的地方，「讓醫療有智慧、也有溫度，才能長遠走下去。」
延伸閱讀:
.陳治平 馬偕兒童醫院院長，婦兒整合照護，引領兒童醫院邁向國際
.中山醫學大學校長 黃建寧，早知道、少遺憾，糖尿病風險的預警之鑰
其他人也在看
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 6 小時前 ・ 8
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 3
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 16
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完信傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 4 天前 ・ 11
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 22 小時前 ・ 1
這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。 長期吃健康食品、健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每日「3至4杯咖啡」抗老化！研究：細胞年輕5歲助長壽
咖啡除了提神醒腦外，適量飲用更可能延緩老化。最新研究指出，每天飲用三至四杯咖啡的人，端粒長度相當於生物年齡年輕約五歲，有助延長壽命；但若每日攝取五杯以上，反而可能加速細胞老化，造成反效果。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
「睡夢中猝死」佔19%！醫揭「最佳室溫區間」：否則虐爆心臟
近來天氣轉濕冷，醫師黃軒提醒，許多致命事件的時間點在清晨零時～6時之間的「睡夢中猝死」例如心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等，約佔所有猝死的12~19%。他並列舉預防之道，包括睡覺室溫維持20～24°C、側睡避免呼吸中止、睡前避免喝酒等。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 1
7日「大雪」至！6大禁忌一次看 民俗專家提醒做2事可旺財
以下提供「大雪」習俗：1.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。 2.吃洋蔥：吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。 3.吃醃肉：俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。 4.吃溫熱性根莖...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只消滅宿醉、頭痛！研究曝「這食材」比喝水解酒…還能幫糖尿病患者減重
不少民眾在喝下如威士忌、琴酒等烈酒後隔天必定宿醉，也因此挖出不少解決宿醉的撇步，包括喝酒前先吃碳水或蛋白脂肪類食物、補充B群與薑黃等。事實上，近年已有多項研究指出，常見於咖哩的香料「薑黃」及其活性成分「薑黃素（Curcumin）」具有多重健康效益，不僅有助於減輕宿醉，還可能協助第二型糖尿病患者改善體重。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話