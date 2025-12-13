余思達入主無線台男主持卻被封「名符其實的猴囝仔」！段慧琳不服輸穿小可愛與長靴爬樹

娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

藝人余思達今年底加入民視《Go Go Taiwan》主持行列，和原本的主持人段慧琳攜手一起上山下海。搭檔至今，余思達不但沒喊過累，反倒每次外景都興致高昂，讓身為「外景女鐵人」的段慧琳也甘拜下風，忍不住表示：「體育系畢業的思達體能真的很好，什麼都難不倒他，不只是『宜蘭最速男』，還是『全能最速男』。」新一集節目中，兩人前往苗栗卓蘭，余思達又在「攀樹」挑戰中創下藝人最快紀錄，讓段慧琳笑稱：「不愧是皮猴囝仔，本能直接被喚醒，余媽媽管這個小孩應該很辛苦！」

余思達與段慧琳

節目中余思達一聽到要爬樹，眼神立刻變亮，笑說：「這是我小時候最強的技能！」果然一開爬就像開了掛，不到一分多鐘就直衝樹頂，現場教練與工作人員全被驚呆。而段慧琳也被激到，不讓余思達專美於前，外套一脫，穿著小可愛和大長靴，也直接上陣攀爬，並同樣快速達成任務。讓教練盛讚「第一次看到有人穿靴子也能成功攀樹」，再度展現「外景女鐵人」精神！

段慧琳與余思達

但體能歸體能，講到手作甜點，畫風瞬間變調。兩人體驗DIY番茄酥時，余思達大翻車，連最基本的印模都沒壓好，做出來扁扁皺皺還掉屑的四不像甜點，立刻被段慧琳吐槽：「你不是總鋪師的後代嗎？這廚藝怎麼回事啦？」余思達只能苦笑：「所以我爺爺和爸爸都沒有要我繼承總鋪師家業啊！」也被段慧琳戲稱：「要再給你一個綽號：『手作翻車小王子』。」

段慧琳與余思達

節目中兩人也帶觀眾認識卓蘭壢西坪的農村魅力，包括繡球花冰淇淋、柴燒料理、番茄園採果等體驗，並由在地職人帶領穿越藝術田野，感受休閒農業生活中的手作美學。

《Go Go Taiwan》苗栗卓蘭

《Go Go Taiwan》苗栗卓蘭主題將於周日(12/14) 上午11:00於民視播出。

