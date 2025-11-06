余慈爺慈善會呼籲:讓善循環、讓愛延續
公益中心/綜合報導
在台中烏日的鄉下角落裡，住著一位獨居的于老先生。年邁的他罹患口腔癌多年，身體行動不便，體力早已大不如前。過去他仍能靠著簡單的勞作與外出打水維持生活，如今因病體虛弱，連最基本的生活自理都成了艱難的挑戰。
當余慈爺慈善會的志工團抵達現場時，眼前的景象令人鼻酸—簡陋的環境中沒有自來水、沒有家電，僅有一張木板床支撐著生活，真正是「家徒四壁」。長期以來，于老先生竟然靠著巷弄內排放到水溝的廢水，當作生活用水，平時也只能靠社工的定期探訪與協助，勉強維持日常。
在接獲社工的通報後，余慈爺慈善會第一時間啟動關懷行動，志工們親自前往探視慰問，除關心病況、鼓勵打氣外，也送上急難救助金、生活用礦泉水與營養品以補充身體。
在訪談的過程中，于老先生因口腔病痛難以言語，但眼眶中泛著的淚水，傳達出無聲的感激。志工們深刻感受到，這些淚水不僅是對慈善會的感謝，更是對社會上所有默默捐款、伸出援手的善心人士致敬。
未來慈善會已聯絡房東協助申裝自來水，未來更需要籌經費安裝熱水器與飲水機，將生活中最基本的民生問題解決，正因為有眾多善心捐助者的支持，社會上許多像于老先生這樣默默承受病痛與孤獨的人，才能繼續勇敢地生活下去。
余慈爺慈善會呼籲大眾：「您的善心捐款，就是最溫暖的力量。」讓我們一起傳遞愛心，讓希望照亮更多被遺忘的角落，讓善循環、讓愛延續。
