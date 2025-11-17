余文忠拚連任 藍營議員擬挑戰

國民黨籍現任苗栗市長余文忠是以補選出線，尋求連任勢在必行，挑戰主要是來自自家人。（本報資料照片）

苗栗縣議員楊明燁不排除投入國民黨內初選競逐下屆苗栗市長。（本報資料照片）

苗栗縣苗栗市是縣治所在，擁有8萬多人口，縣內人口數排全縣第3，雖然近年人口數不升反降，但因是縣治政經關鍵，仍具有相當大影響力。現任國民黨籍苗栗市長余文忠是以補選出線，尋求連任勢在必行，由於目前綠營仍未有人出面挑戰，因此，余文忠的挑戰主要是來自於黨內，地方對他的施政評價不一，現任縣議員楊明燁就不排除投入黨內初選競逐。

2023年立委選舉，原任苗栗市長邱鎮軍帶職參選立委獲選後，市長遺缺由縣黨部安排黨內初選，包括當時都是縣議員的余文忠、鄭碧玉及楊明燁都名列初選名單。最後由余文忠出線代表國民黨參選，民進黨則推出縣議員徐筱菁對戰，余文忠在縣長鍾東錦及新科立委邱鎮軍的全力輔選下，順利當選。

余文忠個性對事務都保持正向樂觀，一上任就提出許多市政願景，但由於過於浪漫誇大，連縣長都不時要幫他踩煞車，例如余文忠提出市公所辦公大樓改建案，余文忠一口氣提出了25億的總預算，讓鍾東錦都嚇得倒抽一口氣，提醒余文忠「有願景是好事，但要符合實際」。據悉，縣府推動縣警局新辦公大樓工程，蓋2棟大樓花費也不過近20億，市公所1棟大樓就要25億，也讓財政狀況不好的的縣府無法應允，規畫事宜因而打住。

由於余文忠喜於提出施政願景，所以也期望能獲得連任來完成，但由於個人風格太過明顯，引來地方上對他的個人及施政評價不一，導致藍營自家人有意出馬挑戰余文忠，目前傳出縣議員楊明燁不排除加入黨內初選競逐。至於綠營方面，因苗栗市藍綠支持者結構相當懸殊，幾達7比3，因此，綠營目前尚無人自動請纓，而徐筱菁則全力爭取議員連任，並未規畫再選市長。