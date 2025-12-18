余文忠穩紮穩打 黨內潛藏對手

由於目前藍綠陣營都未聞有人出面挑戰，余文忠極有可能成為苗栗市長選舉以來，選戰最為平和的一人。（呂麗甄攝）

苗栗市長余文忠去年補選當選，目前藍綠陣營尚無人表態挑戰，地方密切觀察補選時的黨內對手、縣議員楊明燁最後動向。余文忠從擔任前縣長徐耀昌苗栗市祕書步入政壇，加上家族財力雄厚，短短十餘年即補選上苗栗市長，從政之路順風順水堪稱政壇罕見。

余文忠早年隨前縣議員呂明亮踏入政壇，至今仍尊「亮哥」為長，苗栗市政壇稱讚其為人念舊，後余文忠轉任前縣長徐耀昌苗栗市祕書，用心經營各階層人脈，當呂明亮因故解職，余文忠承接人脈，民國107年當選縣議員。余文忠行事相當有毅力，他過去身材較胖，為了從政外貌形象及身體健康，厲行減肥成功打造出新外型，顯示其行事堅決及毅力。

余文忠當選議員後，持續奉行徐耀昌政策，現任縣長鍾東錦參選縣長時，余隨徐全力挺鍾，獲鍾相當信任，也被視為日後有機會接班縣長的人選之一。

113年原苗栗市長邱鎮軍轉戰立委後，時任縣議員余文忠、鄭碧玉及楊明燁都名列黨內補選初選名單，最後由余出線，且補選時以1萬2950票，壓倒性擊敗對手民進黨徐筱菁的6905票及無黨籍林志豪的1049票。就任市長後，余推動多項市政調整，但部分政策引發市民不同評價，例如將市區主要道路調整為不平衡車道、增設左轉專用道，初期引發用路人反彈。行道樹修剪政策引起議會與縣府層級討論，相關爭議表現快速決策的施政風格、強勢執行。

據悉，徐筱菁與楊明燁雖均表態爭取議員連任，但楊仍被視為余黨內的潛在競爭對手。綠營部分，民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，已成立選對會徵詢人才，市長提名將由選對會評估，目前尚無明確人選。