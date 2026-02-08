余文忠關懷弱勢20載 年前特為家扶孩子推薦添新衣 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／苗栗報導

春暖花開迎新春，年節的腳步漸近，對許多孩子而言，「穿新衣、過好年」是最單純卻也最珍貴的期待。連續5年小胖叔叔同時也是家扶中心的扶幼委員再次以實際行動傳遞溫暖，贊助經費家扶中心孩子添購新衣，讓愛與祝福在新年前夕悄悄綻放。苗栗市長余文忠昨（7）日也替孩子推薦新衣服，希望他們穿得美美的、帥氣的，穿新衣歡喜迎接新年。

小胖叔叔分享，自己成長的記憶中，過年能穿的新衣往往只是學校制服，因此在踏入社會、具備能力後，便立下心願，希望能讓經濟弱勢的孩子們，也能擁有親手挑選新衣、歡喜迎接新年的美好回憶。

小胖叔叔今年再度捐助經費，讓150名兒少每人獲得1500元，可自由選購衣褲、鞋襪或寢具等生活用品，本次活動共計83戶家庭、150名兒少受惠，這150名兒少中，其中有2名是小胖叔叔長期認養幫助的孩子，小胖叔叔去年更獲得家扶基金會10年認養人的表揚。

「感謝小胖叔叔在過年前送上的這份大紅包，不僅減輕家庭負擔，也讓孩子們能安心地為自己選擇喜歡的物品。」苗栗家扶中心主任蔡慶珉表示，許多經濟弱勢家庭在農曆年前，需同時面對下學期學費與生活開銷的壓力，能運用在過年採買的預算相當有限，替孩子添購新衣往往需要反覆考量。

前幾年活動現場，孩子們開心穿梭在賣場中，仔細挑選心儀的衣服與鞋子，臉上掛著藏不住的笑容。有孩子開心地說：「這是我第一次自己選過年的新衣服。」在試穿鏡前的一次次轉身，不只是新衣的喜悅，更是被關愛、被重視的幸福感。

余文忠表示，自己在20年前加入家扶中心扶幼委員，以實際行動關懷弱勢孩子，上任苗栗市長之後成立扶弱助學獎助學金專戶，希望幫助、鼓勵有需要的孩子。他也提到，最讓自己感動的，是獲得獎學金的孩子在發表心得時，都充滿感謝，期望這份善能夠延續下去。

余文忠說，昨天「施情畫義‧千動愛心美術特展」再度盛大開展，這項結合藝術與公益盛事，集結藝術家無償捐贈的原創作品，只要捐款支持社福機構，就有機會將名家藝術創作帶回家珍藏。

余文忠感性表示，看著孩子們穿上漂亮帥氣的新衣，準備迎接新的一年，那份笑容就是對社會各界最溫暖的回饋。每一份認購藝術品的善款，都成為了支持弱勢兒少的力量。

照片來源：余文忠臉書

