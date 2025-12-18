余文樂處女作重現！ 「行過死蔭之地」影展14部經典穿越恐懼與救贖

韋家輝執導、劉青雲主演的電影《再生號》不斷改寫死亡的可能性。光點台北提供

光點台北電影館將於12月19日至2026年1月1日推出「行過死蔭之地」主題影展，其名取自《聖經・詩篇》，將電影視為一段穿越死亡與失落的旅程，精選14部跨越國界的經典作品，透過不同導演的鏡頭語言，直面死亡命題與社會變遷下的時代困境。

崔允信回望香港社會變遷 黑澤清與阿薩亞斯勾勒幻滅世代

影展選映了香港獨立電影重要導演崔允信的作品，包括余文樂大銀幕處女作《憂憂愁愁的走了》，回望九七前後香港社會的人心徬徨，以及與編劇呂筱華合作、細膩描寫喪親悲傷的《無花果》。

此外，法國名導奧利維耶阿薩亞斯的《失序狀態》以龐克搖滾的激情描繪理想主義的侵蝕，對照日本大師黑澤清在《光明的未來》中展現千禧年後日本社會的焦慮。這些作品同步勾勒出在現實結構中逐步幻滅的世代縮影，將「未來」轉化為令人不安的命題。

光點台北「行過死蔭之地」影展精選14部經典作品。光點台北提供

夏布洛辯證善惡曖昧邊界 韋家輝與陳果以黑色幽默回應生命終局

被譽為法國希區考克的克勞德夏布洛，將透過《女鹿》《禽獸該死》與《屠夫》3部作品，反覆辯證善惡之間曖昧難明的邊界。影展中亦包含探討信仰與歷史的《生命最後之旅》《里斯本記憶迷宮》及《聖方濟傳》。

而在實驗與類型片方面，韋家輝執導、劉青雲主演的《再生號》不斷改寫死亡的可能性，加上具爭議性的《極樂大餐》《喪屍未逝》，以及陳果將日常推向深淵的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，皆以黑色幽默與懸疑視角回應人生的終局。

導演黑澤清作品《光明的未來》展現千禧年後日本社會的焦慮。光點台北提供

導演崔允信親自台訪談對談 影迷啟動黑暗救贖之旅

為了讓影迷更深入了解影像背後的意涵，影展期間特別規劃崔允信導演及知名影評人卓男親臨光點台北現場進行對談，分享香港電影的轉化與重生。「行過死蔭之地」影展已於12月12日起在OPENTIX系統正式啟售，民眾亦可親洽光點台北服務櫃台購票。



