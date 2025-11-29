余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火

44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。

余文樂2016年公開認戀王棠云，隔年兩人在澳洲完成婚禮，27日他在社群網站曬出自己騎重機帥照，並說：「Road trip 男人的浪漫」，部分網友為此質疑他毫不關注香港火災忙著享樂，而余文樂不久後便刪除在IG、Threads上的照片，並在IG限時動態轉發多則關於火災的報導和救助資訊。

余文樂稍早也轉發了旗下品牌「MADNESS」的聲明，表示身為香港品牌，雖然資源可能有限，但仍想為火災的災民盡一份力，「我們會捐出這個星期的收入，以支持那些因火災悲劇受影響的災民，特別是在精神壓力、心理健康問題、寵物創傷的災後重建與復原」。

「MADNESS」聲明也特別感謝消防隊員和救護人員、以及志工，無私大愛的付出他們的專業協助在這場災難中，並提醒大家要注意自身安全和保暖，希望天佑香港。而余文樂前年在台開鏡拍攝《便利商店1999》，但殺青快兩年都沒消息，出品方遊戲橘子承認換角重拍，舊版本的演員、工作人員都有領到酬勞，沒有勞資爭議，余文樂則未回應。

