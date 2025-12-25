余欣蓓推動「耳朵電影院」計畫 陪伴視障者聽電影

（中央社記者邱祖胤台北25日電）想像盲人也能自在走進電影院，與明眼人一樣享受藝術，今年首創「耳朵電影院」就在視障者間掀起討論，背後推動者、作家余欣蓓表示，希望來看電影的人都有「被陪伴的感覺」。

余欣蓓接受中央社記者專訪表示，這項活動在文化部影視及流行音樂產業局支持下，今年7月到11月在全台5個地方6家電影院推動「口述影像共融－全國巡迴推廣計畫」，分別播映「周處除三害」、「我家的事」、「莎莉」、「夜校女生」、「乒乓男孩」等片。在她所創辦「心陪有聲公司」夥伴的協助下，透過專業配音者的導聆，讓視障者看電影時沒有斷裂感，很快就融入電影情境。

不少視障者給予余欣蓓的回饋讓她感動不已，「有一位父親知道有這項訊息時，問他的視障兒子：『爸爸帶你去看電影好嗎？』兒子馬上點頭，這位父親馬上掉眼淚，因為他可以幫孩子完成一項他未曾實現的夢想。」

也有視障者向余欣蓓表示，自己上次看電影已經是20年前，而且當時視力幾乎所剩無幾，除了演員的對白及音效之外，其他影像對他而言完全是空白的，這次的口述影像幫他補足了對畫面的想像。

本著對弱勢族群及女性處境的長期關注，余欣蓓總是能從小處著眼，去幫助更多需要幫助的人，她說：「這得感謝我的母親，她是啟智學校的老師，我小時候就經常跟著她到學校，和許多弱勢、年齡卻比我還大的孩子相處；此外家族有一位患有精神疾病的長輩。這一切都讓我學會將心比心，以及懂得陪伴的心情。」

余欣蓓笑言自己的綽號是「弘願大師」，只要自己發願想做的事，她總是對身邊的人說出口，然後就會有一群人幫她一起實現。事實上早在她的「口述影像」計畫之前，她先做了「有聲書」，而且是一項跨國、跨域的龐大計畫。

大學念哲學系、研究所念中文系的余欣蓓，一路受到多位女性主義前輩的啟蒙，曾歷經女書店、女學會等工作。2018年旅法期間為藏傳佛教上師作品「次第花開」製作有聲書，開啟她以聲音介入閱讀的道路。2019年她以書寫陪伴思覺失調病友的經驗完成「大霧中人」一書，獲得廣泛迴響，更因此書與九歌出版結緣，為旗下的台文小說「等路」製作有聲書。

「我一開始想得很簡單，但實際上做起來非常複雜，你要找誰來念？這個人念得好不好？華語轉成台語怎麼轉？音效配樂要怎麼做？」余欣蓓在邊錄邊學的情況學會了所有事，逐漸做出口碑之後，也開始為公視「人生劇展」撰寫口述影像稿。

從「有聲書」到「口述影像」工作，余欣蓓始終一本初衷，堅持以「陪伴」的心情面對作品，「口述影像的準則是不要過度評斷，把作品變成我們個人的作文，你還是要守住文本，然後再現那個畫面，不能當成是個人的創作表現」。

余欣蓓特別對「口述影像」有一種使命感，認為是項落實文化平權的實際行動，「視障朋友透過走出家門、進入電影院的儀式感，真正走入社會、參與社會，這是一件很有意義的事」。她期待更多人支持這項計畫，也讓更多視障者願意走進電影院「聽」電影。（編輯：張雅淨）1141225