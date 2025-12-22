余母以兒為榮 蔣萬安：助入祀忠烈祠

余家昶母親拿出照片回憶過往，也說兒子捨身救了很多人自己也感到驕傲，但沒有了兒子身為母親心很痛。（呂筱蟬攝）

57歲余家昶在震驚全國的台北車站、中山商圈隨機殺人案中，第1個跳出來肉身擋刀，破壞凶嫌張文丟汽油彈，阻止傷害擴大卻遭刺身亡。他的老家在桃園市龍潭區，高齡85歲母親案發2天後才知情，22日淚訴兒子從小就見義勇為，很驕傲兒子救了很多人，以他為榮：「但少了一個兒子，身為媽媽心真的很痛！」

余家昶從事金融相關工作，居住在桃園，每天坐火車通勤上下班。余母表示，兒子很孝順，母子2人每天都會視訊通電話，而且一到周末就會回家探望，事發當天兒子沒有回家，以往不回家都會報備，但這次卻沒有，心裡開始「蹦蹦跳」很擔心，特別向家中的觀世音菩薩及土地公祈求保佑兒子平安，看見電視新聞報導「余姓男子、57歲、從事金融業」，感覺就是自己的孩子，打電話問媳婦，媳婦卻怕她傷心不敢說出實情，直到21日里長來慰問才確認是兒子遭遇不幸。

余母說，余父早年在國防部上班，後到忠烈祠工作，余家昶3、4歲每天就被帶到忠烈祠一起工作，自己管教小孩嚴格，還被3個小孩抱怨，但她總認為「如果沒有把你們教好，以後做壞事怎麼辦」。兒子從小就有正義感，也算是「憨膽」，遇到別人吵架總是跑第1，挺身而出伸張正義，曾被她多次告誡「你這樣很傻」，遇到這次攻擊事件，看到他還是第1個挺身而出而且救了很多人，自己感到驕傲，但卻因此沒有了兒子，身為媽媽還是很不捨、心很痛。

余母表示，新聞上看到台北市長蔣萬安說兒子救了很多人，「我以他為榮，我也感到很安慰」，現唯一希望就是兒子能進忠烈祠，願菩薩能接兒子最後一程。

對此，蔣萬安已表態，要協助余家昶入祀忠烈祠，內政部長劉世芳昨表示，因為余家昶是桃園市民，若按照上次處理「鏟子超人」林鴻森申請進度，要跟桃園市政府一起商量，但「我們覺得蔣萬安提議非常好」。

立院內政委員會昨也通過藍委黃建賓、張智倫和白委麥玉珍提出臨時提案，將余家昶入祀忠烈祠，以茲表彰其見義勇為精神，並在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。