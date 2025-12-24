余母盼給嫌犯家屬安慰！余家昶告別式1月3日舉行 蔣萬安懇請媒體尊重隱私
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
北車及中山商圈日前發生「1229」隨機攻擊事件，57歲男子余家昶在挺身制止兇嫌過程中不幸遭砍喪命。台北市長蔣萬安今（24）日下午主持公安會報時表示，余家昶的「英勇事蹟，應該要永遠被記住」，並代為轉達家屬心聲，懇請外界在1月3日告別式當天，懇請媒體朋友不要拍攝家屬畫面，「留給家屬一個能夠寧靜哀悼余家昶的空間」。
蔣萬安指出，這幾天看到余家昶母親接受訪問時，談及失去兒子的悲痛，卻仍以兒子為榮，令人難過得如鯁在喉。他轉述，余媽媽除了表達喪子之痛，也提到對嫌犯父母的關懷，表達「希望社會大眾能給他們一些安慰，這樣的胸襟和善良，讓我們無比感動」。
蔣萬安強調，余家昶在危急時刻挺身而出、試圖阻止暴力的英勇行為，不僅守護了他人安全，也展現了社會最可貴的力量，「他的英勇事蹟，應該要永遠被記住」。
此外，蔣萬安也說，日前親自與余家家屬當面表達哀悼與慰問時，家屬特別提到，希望一切能夠低調進行，希望能夠確保家屬的隱私，不希望在媒體新聞畫面中曝光或被拍攝。蔣萬安轉述，家屬也進一步表示，「1月3日舉行告別式當天，懇請媒體朋友不要拍攝家屬畫面，留給家屬一個能夠寧靜哀悼余家昶的空間」。他表示，家屬想要保護彼此的心情，相信社會各界都能理解，也希望外界給予最大的尊重。
