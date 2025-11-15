「余爸」怒轟南市府 勿讓悲劇重演

台南違停情形十分普遍，交通助理員甫上路卻因違停開單件數倍增，遭部分民代與民意反彈。（曹婷婷攝）

交通助理員上路以來，違規停車引起事故持續減少，但大舉開單挑戰南部民情，部分民代囿於選票壓力，高舉民怨旗幟施壓。台南市人本交通促進協會創會理事長余志祥痛批，人民對「行人地獄」怒火源於2年前余小妹而起，若起火點（台南）堅持不了有益交通的作為，民進黨政府憑什麼再高喊「人本交通」。

民國112年，台南3歲余姓女童與母親走在忠義路、成功路口斑馬線不幸遭撞身亡，引爆全民怒火，女童父親余志祥因此催生「台南市人本交通促進協會」。他說，民代鑒於警力不足，爭取並引進交助員，協會公開表達支持立場，但當時就擔心民代是否扛得住壓力，新制是否曇花一現，果真在議事殿堂看見多位民代為違規仔發聲，市長黃偉哲跳出來要求限縮交助員執法，一切都讓人無言。

「走出雙北就能明顯感受中南部普遍存在違停亂象」余志祥說，違停占用對行人、汽機車用路人都有影響，違規者既然選擇違規就要承擔，而非找民代陳情，守法者也不能沉默以待，久了反而讓「會吵的人有糖吃」，無奈公權力堅持不了，不諱言恐再掀第二波交通怒火浪潮。

他說，台南近年努力改善交通，交助員上路帶來正向效益，如今卻囿於民意反彈而退縮，根本是忽視用路人安全，放任不良駕駛。面對沒有魄力的政府，他搖頭，難怪台南交通事故死亡居高不下，「不要再讓更多人跟我一樣了」。

成大交通管理科學系特聘教授陳勁甫表示，交助員基本上是協助警察的工作，畢竟警察事務繁重，聘任助理員分擔的立意雖佳，但「交通助理」工作必須明確規範，最好確立角色為勸導、疏導與宣導，因牽涉到裁罰開單，須格外謹慎小心。違規認定與裁罰往往會衍生不必要困擾，光是檢舉達人已使很多人不服氣，製單裁罰最好還是由被賦予公權力的人執行較合適。