余男挺身勇阻張文喪命 好友悼念盼入忠烈祠

新北市 / 綜合報導

張文在台北車站下手時原本要引燃行李箱中的多瓶汽油彈後來行 凶 未遂警方表示，當時余姓死者挺身而出制止，過程中行李箱意外起火燃燒，導致張文無法取出汽油彈，只能匆忙地逃離現場，才沒有釀成更大傷亡。家住桃園的余姓死者平日台北桃園通勤上班見義勇為的這一擋，卻讓自己犧牲他的好友感念他的英勇也盼望能將他入祀忠烈祠！ 台北市長蔣萬安也宣布給予余姓死者家屬600萬撫恤金並頒予褒揚狀！

事發當下月台煙霧瀰漫，家住桃園的余姓死者，搭車到台北車站，遇上正在犯案的張文，余姓死者沒有退縮而是上前攔阻，張文抽出利器攻擊，他受傷倒地送醫不治。

警方表示張文正拖著裝多枚汽油彈的行李箱，準備縱火時余姓死者挺身這一擋，過程中行李箱起火燃燒，張文火速逃離暫停攻擊，否則傷亡擴大不堪設想，余姓死者的好友也發文悼念這位亦師亦友的老朋友，感念他挺身而出的英勇，也盼望能入祀忠烈祠。

現在入標準依法是，因公犧牲有忠烈事蹟者，包括殉職官兵警消，冒險犯難公務人員，為國捐軀的平民，需身先士卒臨難不屈等，余先生是桃園人平時通勤台北上班，市府得知後也主動了解關懷家屬狀況。

桃園市社會救助科長黃毅說：「會跟台北市政府提供相關諮商補償，以及法律諮詢的服務，至於補償金額部分，我們會跟台北市府，善心宮廟確認。」

台北市長蔣萬安說：「第一時間在北車即刻制止，見義勇為的余先生，會給予600萬撫恤金，余先生台北市政府會給予褒揚狀，會協助向中央申請褒揚令，另外我們也會希望余先生能入祀忠烈祠。」中壢仁海宮展現善心，將捐助新 台 幣200萬元，關懷事件死傷者及家屬。

