余男挺身阻止隨機傷人殉難 張善政：中壢仁海宮捐200萬致意

桃園市長張善政表示，余姓男子在混亂中挺身制止暴力令人敬佩，市府將攜手中壢仁海宮捐助200萬元，表達最深的哀悼與關懷。（圖／CTWANT攝影組）

捷運台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機傷人恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文持刀隨機砍殺民眾，犯案後墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、11人受傷。其中，一名57歲余姓男子當場挺身而出，試圖制止張文繼續攻擊，卻不幸遭刺傷，送醫搶救後仍宣告不治。除北捷將提供500萬元保險補償金外，桃園市政府也攜手中壢仁海宮捐助200萬元，向設籍桃園的余姓男子表達關懷與敬意。

張善政表示，台北捷運發生的攻擊事件中，率先挺身而出、不幸喪生的余先生，經確認為設籍桃園的市民，相關消息令人更加不捨，也讓人感到格外沉重。

張善政指出，市府在第一時間得知消息後，已主動了解家屬狀況，並深知家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。他強調，家屬需要時間平復情緒、處理後事，市府將完全依照家屬的意願與節奏，在適當時機提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時刻。

他也提到，他已與中壢仁海宮進行討論，感謝仁海宮展現善心，捐助新臺幣200萬元，關懷本次事件中的死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖在最需要的時候，送到最需要的人身邊。

張善政表示，余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難，令人敬佩。他對余先生表達最深的哀悼與敬意，並向家屬致上誠摯的關心。

