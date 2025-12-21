余男見義勇為亡 桃園市政府將申請入祀忠烈祠

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）27歲張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，設籍於桃園市的余男為制止而傷重不治。桃園市政府今天表示，除於第一時間表達關切慰問並從優撫恤，同時申請入祀忠烈祠。

台北捷運19日發生連續攻擊造成4死，其中見義勇為的57歲余姓男子當時在北車M7出口附近發現張文犯行，當場挺身制止而身受重傷，最後送醫搶救不治。

余男設籍於桃園市龍潭區中興里，中興里長彭石松接受訪問表示，昨天下午余先生的8旬母親仍有參加里辦公處舉辦的活動，推測余母可能還不知道兒子遇害，家屬也特別拜託先不要驚擾老人家，相關慰問需等家人同意。

桃園市政府社會局局長陳寶民向詢問記者說明，余先生和太太育有2個女兒在台北工作，目前家屬正忙於喪葬事宜，社會局第一時間已表達關切和慰問之意，並從優撫恤。

民政局禮儀事務科科長游琇茹下午表示，為表彰余先生的英勇，市府將向內政部提出入祀忠烈祠申請，但會尊重家屬意願，雖然這起不幸事件發生在台北，但若家屬需使用到桃園市公立殯葬設施將協助減免。

桃園市長張善政也在臉書（Facebook）發文表示，市府得知消息就主動了解家屬狀況，在表達關懷同時始終以不打擾為原則，市府會依照家屬意願與節奏，在適當時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過艱難時間。（編輯：張銘坤）1141221