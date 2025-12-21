余男見義勇為犧牲 蔣萬安向中央申請入祀忠烈祠

（中央社記者楊淑閔台北21日電）27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，台北市長蔣萬安今天表示，北市將頒褒揚狀予在北車見義勇為而亡的余先生，也會協助向中央申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠。

蔣萬安今天出席1219事件緊急維安應變小組會議後，接受媒體聯訪時說，後續對傷亡者的補償機制有3個面向，包含犯保協會、保險理賠及相關撫恤。

他說，昨天他有提捷運公司已確定保險理賠部分，會對第一時間見義勇為的余姓亡者理賠新台幣500萬元，今天也再次確定根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，可給予600萬元撫恤金，後續市府也會就誠品南西保險理賠，以及犯罪被害者保護協會的補償，持續進行相關賠償、補償作業。

廣告 廣告

蔣萬安也說，余先生見義勇為犧牲，以及在北車星巴克門市有店員警覺性高，即刻拉下鐵門保護客人安全，都受到大家關心；台北市政府會頒予余先生褒揚狀，另外會協助向中央申請褒揚令，也會希望余先生能夠入祀忠烈祠，以及北捷會選擇在捷運站適合的地點設計立一個紀念牌，藉此肯定並表達最高感佩。

蔣萬安說，探視幾名傷者時，當中有名住在北市聯醫中興院區的民眾反映，第一時間獲得2名醫師急救而逃過一劫，身體狀況持續恢復中，希望表達感謝，市府也有找到這2名醫師，是台大醫院的顏姓父女檔醫師，下午他（蔣萬安）將前往會面轉達獲救治者的謝意。（編輯：張銘坤）1141221