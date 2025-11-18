余祥銓下廚被曝「黑歷史」！余天皺眉：都硬硬的
娛樂中心／饒婉馨報導
星二代余祥銓、綜藝天王吳宗憲的小兒子鹿希派兩人，近期在《星二代很忙內》合體。余祥銓在影片中親自下廚，並且特地帶回家給父親余天品嘗，沒想到竟被曝光他下廚的黑歷史。
余祥銓（左圖）和鹿希派（右圖）共同體驗一日海鮮餐廳生活。（圖／翻攝Youtube頻道《星二代很忙內》）
余祥銓和鹿希派兩位都是「星二代」出身的藝人，近期一起體驗了海鮮餐廳生活。然而，鹿希派雖然是牛肉麵店老闆，但他在節目中透露，「小時候真的很想開海鮮餐廳，因為覺得那是帶來歡樂跟愛的地方，結果被家人取笑」，好友余祥銓受邀到節目中一起替他圓夢。鹿希派負責內場炒菜，余祥銓則負責外場服務生，在送餐之餘，甚至一度去店外拉客，結果不斷碰壁，儘管有遊客認出他，卻也婉拒他熱情的邀約，讓他不禁感嘆表示「其實有一點難過，明星光環也沒有那麼好用」。
余祥銓特地向老闆請教廚藝技巧，親自做出一道「櫻花蝦炒飯」要帶回家給父親余天品嘗。（圖／翻攝Youtube頻道《星二代很忙內》）
余天（左圖）曝光余祥銓（右圖）之前煎牛排的黑歷史，他只好尬笑帶過。（圖／翻攝Youtube頻道《星二代很忙內》）
余祥銓在體驗結束前，還特別向「漁二代」老闆請教下廚技巧，並親自做出一道櫻花蝦炒飯，準備帶回家給父親余天品嘗。他回到家以後，馬上拿出保鮮盒裝的炒飯，展示給余天看他的廚藝，沒想到余天第一反應竟然是「你不要嚇人，這真的是你炒的嗎？看起來滿可怕的耶」，並且突然曝光余祥銓黑歷史，表示「他以前煎牛排都硬得像石頭」，讓他不禁尷尬微笑帶過。最後，余天對愛子余祥銓的料理表示肯定、好吃，也讓他趁機一雪前恥。
原文出處：余祥銓親自下廚被曝「黑歷史」尬笑帶過！余天皺眉喊：都硬硬的…
