余祥銓因僵直性脊椎炎免役 嘆發作時「疼痛指數超標」

資深藝人余天的兒子余祥銓，2023年與愛妻柔柔結婚，後育有女兒「小元寶」。13日夫妻倆一同為女兒慶祝2歲生日，對於近來許多男星涉及以造假醫療證明「閃兵」，余祥銓透露自己雖然持有加拿大護照，本來就免服兵役，但主要是因僵直性脊椎炎被醫師驗退。

余祥銓（右）與柔柔（左）13日一同為愛女慶祝2歲生日。（圖／中天新聞）

余祥銓稱父親過去認為他「欠管教」希望他盡快入伍，而他前往三總體檢後，X光顯示他因僵直性脊椎炎骨頭泛白，遭醫師當場宣布「恭喜你，被驗退！」提到余天也有相同疾病，可能是家族遺傳。

廣告 廣告

余祥銓形容當時得知不用當兵的心情，「有鬆一口氣，也很複雜」，強調並非主動選擇；也提到僵直性脊椎炎不僅會影響走路與儀態，也會因換季或勞累復發，近期甚至痛到需打止痛針，他還因為骨頭沾黏導致身高下降，從177.8公分降到約174公分，無奈地說「好像每年都會變矮。」

談到前陣子出外景時僵直性脊椎炎突然發作的就醫過程，余祥銓表示「我已經不痛了才去，但疼痛指數還是超標，一般人可能20幾，我那是30幾。」

余祥銓因僵直性脊椎炎免役。（圖／中天新聞）

余祥銓（右）表示無法接受另一半與異性出國。（圖／中天新聞）

此外，范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）4月美國行之後互動越界，談到感情與婚姻界線，余祥銓表示，無法接受另一半與異性出國，並稱柔柔會在他熟睡時查看手機，「我起來看到訊息都已讀了，男生群組傳的謎片她都看完，我很多片還沒看，結果都被她看光。」但柔柔立刻澄清，要他「天地良心，你不要再說謊了！」稱婚後未再查看手機，還補充余祥銓不愛回訊息，「像薔薔傳訊息問他工作，他也沒回，他手機基本上不太用，男生朋友也沒回，現在都直接找（傳訊息問）我。」

柔柔形容，處女座的余祥銓在感情上有潔癖，「他表面說可以，但心裡其實不行。」她指出，兩人交往後自己不再和男性單獨往來，身邊的異性多半是他的朋友，現在多數時間也都是夫妻一起行動。

一旁的楊昇達，被問及目前懷孕6個月的若綺能否與異性赴美2週旅行，則笑稱「2個禮拜超過我們家的預算。」認為夫妻之間的信任感是很重要的事。

延伸閱讀

台積電子公司TSMC Global加碼投資！砸2560萬美元購入兩檔公司債

王義川扯台北市府圖利輝達！王世堅：圖利輝達等於圖利台灣

台積電Q3配息6元創單季新高 重訊宣布設備轉賣子公司世界先進