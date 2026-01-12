余祥銓從小愛作怪！李亞萍氣得想丟掉 他感性告白讓媽淚崩了

李亞萍上《11點熱吵店》錄影。（TVBS提供）

李亞萍日前才爆出罹患失智症狀半年，持續在服藥當中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔上TVBS《11點熱吵店》錄影，節目中李亞萍嫌兒子從小愛作怪，天天讓她操碎了心，恨不得把他丟在外頭。余祥銓則反過來對媽媽暖心告白，真誠地說：「我已經長大了，換我來照顧妳。」一番話讓李亞萍頻頻拭淚，情緒久久難以平復。

李亞萍數落余祥銓小時候唸書愛作怪，幾乎每天都會接到學校、其他家長的告狀電話，有次太調皮在教室拿毛筆甩墨汁，李亞萍忍不住透露：「以前真的很討厭他，恨不得把他丟在路上！」余祥銓反吐槽，爆料自己真的曾被「放生」過，有次跟著爸媽去台南牌友家，大人打完牌，竟然忘了把他帶回家，獨留他一人在台南。

除了猛虧余祥銓，李亞萍還反問柔柔怎會這麼笨選了余祥銓當老公？柔柔緩頰，直說融入余家覺得很溫暖，還透露對李亞萍的印象完全改觀，她表示：「媽就是刀子口豆腐心，第一印象很害怕，螢幕形象感覺是惡婆婆，但相處過後發現是很溫暖的人，她去逛街一整天，都只買我的衣服。」李亞萍對媳婦滿意，直說2人很投緣，余祥銓在旁苦笑，無奈表示婆媳倆性格幾乎一模一樣，「家裡已經有個亞萍了，然後又來個小亞萍」！

