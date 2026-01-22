余祥銓愛妻柔柔痛失至親 曬天倫照淚別：還是好捨不得

余祥銓愛妻柔柔阿嬤離世。（圖／翻攝自柔柔IG）





藝人余天的兒子余祥銓2023年與愛妻柔柔結婚，兩人育有一女「小元寶」，家庭生活美滿，柔柔也會經常在社群平台分享日常點滴。未料，今（22）日柔柔曬出一系列與阿嬤的合照，悲痛證實阿嬤離世的消息，令人鼻酸。

柔柔曬出阿嬤與女兒的合照。（圖／翻攝自柔柔IG）

從柔柔上傳的照片可以看到，阿嬤不僅疼愛自己，與曾孫女「小元寶」的互動眼神充滿寵溺，畫面十分溫馨，即使因為行動不便，需要拄拐杖或是坐在椅子上，但眼神卻絲毫沒有離開小曾孫。柔柔透露，自己是阿嬤一手拉拔長大，「記憶裡都是妳的惦記和疼愛」。

柔柔阿嬤眼神離不開小曾孫。（圖／翻攝自柔柔IG）

柔柔坦言，面臨生離死別是人生必經之路，但還是很捨不得，堅強向阿嬤喊話，「這一生很幸運做妳的孫女，真的特別幸福，放心跟菩薩去修行，不用擔心我們，我們都長大了，會好好照顧自己。我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」



