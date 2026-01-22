余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
記者徐珮華／綜合報導
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」
柔柔分享多張奶奶與曾孫女「小元寶」互動照片，儘管小元寶懵懵懂懂，奶奶依舊滿眼寵溺、溫柔以待，畫面相當溫馨。首圖則是余祥銓夫妻帶著小元寶探望奶奶，對方躺在病床插著鼻胃管，仍努力打起精神對鏡頭比「耶」燦笑；另一張照片中，她的目光更始終停留在孫女與曾孫女身上，滿眼都是愛意。
柔柔表示自己從小由奶奶帶大，回憶中滿是對方的惦記與疼愛，強忍悲痛喊話：「放心跟菩薩去修行，不用擔心我們。我們都長大了，會好好照顧自己。」貼文曝光後，網友紛紛湧入留言區打氣「給妳緊緊的擁抱」、「有柔柔，阿嬤很幸福」、「阿嬤在另一個世界也會好好的愛妳」、「帶著阿嬤的疼愛永遠幸福下去」。
