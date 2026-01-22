余祥銓愛妻痛失至親！曬祖孫互動照淚別：世界最棒阿嬤

娛樂中心／張予柔報導



資深藝人余天、李亞萍的愛子余祥銓，和妻子柔柔2023年底生下一女。柔柔常透過社群平台與粉絲分享生活與育兒點滴，展現日常中的甜蜜與真實，畫面溫馨又歡樂。不料，今（22）日清晨卻罕見以沉重文字發聲，親自對外證實奶奶離世的消息，讓不少粉絲相當不捨。





余祥銓愛妻悲曝噩耗！證實奶奶離世…曬祖孫互動照淚別：世界最棒阿嬤

柔柔分享奶奶與曾孫女「小元寶」的溫馨互動照，在病床上仍強撐笑容對鏡頭比「耶」，畫面令人鼻酸。（圖／翻攝自IG＠rou860209）

柔柔在貼文中分享多張珍貴照片，記錄奶奶與曾孫女「小元寶」相處的點滴。畫面中，奶奶始終以溫柔眼神看著小元寶，滿臉慈愛與不捨，祖孫互動令人動容。其中一張照片，是余祥銓夫妻抱著小元寶前往醫院探望奶奶，對方躺在病床上、插著鼻胃管，身體狀況明顯虛弱，卻仍勉強打起精神對鏡頭比出「耶」的手勢，臉上努力擠出笑容，令人看了鼻酸。

廣告 廣告





余祥銓愛妻悲曝噩耗！證實奶奶離世…曬祖孫互動照淚別：世界最棒阿嬤

柔柔心痛送別最愛奶奶，感性告白「妳是世界上最棒的阿嬤」，言詞中透露著不捨之情。（圖／翻攝自IG＠rou860209）

柔柔在文中寫下，自己從小就是由奶奶一手帶大，成長過程中充滿對方無微不至的照顧與惦念，無論生活大小事，奶奶總是放在心上。她坦言，雖然明白生老病死是人生必經之路，但真正面對至親離開，還是好捨不得，「我的阿嬤，妳是世界上最棒的阿嬤，我愛你。」，同時希望對方能放下牽掛，「放心跟菩薩去修行，不用擔心我們，我們都長大了，會好好照顧自己」。

余祥銓愛妻悲曝噩耗！證實奶奶離世…曬祖孫互動照淚別：世界最棒阿嬤

貼文曝光後湧入大量暖心留言，網友紛紛為柔柔打氣，希望她帶著阿嬤的愛與祝福繼續好好生活。（圖／翻攝自IG＠rou860209）

貼文曝光後，留言區湧入大量網友送暖，不少人留言安慰「給妳一個緊緊的擁抱」、「有柔柔～阿嬤很幸福」、「阿嬤只是先到另一個地方去了～那裡沒有病痛沒有煩惱，是極樂世界」、「帶著阿嬤的愛，好好生活下去」，字裡行間滿是溫柔與不捨。





原文出處：余祥銓愛妻悲曝噩耗！證實奶奶離世…曬祖孫互動照淚別：世界最棒阿嬤

更多民視新聞報導

館長自嘲若被關沒人同情！網酸：只有這句是人話

老師掛簡體字布條被投訴！上網抱怨「現今教育環境」遭罵翻

三寶媽叫5歲女兒幫裸體成人除毛！PO網炫耀下場慘了…

