余祥銓愛妻阿嬤離世證實噩耗！曬祖孫天倫照慟別

余天的兒子余祥銓2023年與小12歲老婆柔柔結婚，並在同年迎來寶貝女兒「小元寶」，不時在社群分享一家3口的甜蜜生活。怎料，柔柔22日曬出與阿嬤的祖孫合照，悲痛證實阿嬤離世的消息，坦言「這一生很幸運做妳的孫女，真的特別幸福」。

柔柔22日在社群分享多張與阿嬤的照片，只見她與阿嬤互動時露出燦爛笑容，女兒小元寶與外曾祖母也大手拉著手小，畫面十分溫馨。同時可見柔柔阿嬤到後期的行動有些不便，需要以拐杖代步或坐在椅子上休息，但柔柔生產時，阿嬤仍堅持拄枴杖親自到醫院探望小曾孫，顯示一家人感情融洽。

然而，柔柔哀痛發文，「我是阿嬤帶大的孩子，記憶裡都是妳的惦記和疼愛，這一生很幸運做妳的孫女，真的特別幸福。放心跟菩薩去修行，不用擔心我們，我們都長大了，會好好照顧自己」，更喊話阿嬤是世界最棒的阿嬤，「我愛你，知道這是每個人的必經之路，但還是好捨不得」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言安慰柔柔，尤其看見一家人和樂融融的模樣，也不禁稱讚，「阿嬤有你們也是好幸福」、「帶著阿嬤的疼愛永遠幸福下去」、「節哀，有柔柔～阿嬤很幸福」、「愛一直都在」、「我也是阿嬤帶大的孩子，給阿嬤帶大真的很幸福，阿嬤在另一個世界也會好好的愛妳」。

