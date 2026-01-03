余祥銓手機被柔柔偷偷定位 怒吼：根本不信任我

余祥銓手機密碼被老婆改成一模一樣。《戀愛熊天秤》提供



余祥銓與柔柔結婚2年多，他上《戀愛熊天秤》抱怨「毫無隱私」，手機密碼被老婆改成一模一樣，還被踩到底線，他透露有次手機快沒電請朋友幫忙檢查，才發現自己竟被偷偷定位，讓他當場抓狂，「基本上我到哪裡柔柔都會要求我拍照，我也都會拍給她，但定位我，這就代表是根本完全不信任我」。還無奈走到哪裡都有人替老婆監控，有次跟朋友吃飯，竟同時有3個人拍照傳給柔柔，讓他直呼：「我這個臉能做什麼壞事？」

因柔柔可隨時查看余祥銓手機訊息，他還因此慘遭好兄弟排擠：「男生之間最愛在群組裡傳垃圾話或18禁的內容，但因為我兄弟們都知道我老婆每一條訊息都會看，會直接跟我說『我們要再開一個群組，因為你老婆會看，所以裡面不能有你』。」感嘆自己活得像原始人。

除了簡訊，余祥銓的IG也被柔柔掌控，他透露只要多追蹤1個人，老婆就會追問：「今天追蹤這個人是誰？」即便只是工作外景合照、被標註後回追，仍免不了被問得一清二楚，他坦言可能是因為自己婚前花邊新聞過多，唯一解決方法就是給對方「滿滿的安全感」。

