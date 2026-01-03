余祥銓控訴遭老婆柔柔「手機定位」 怒吼：完全不信任我

余祥銓不滿老婆在他手機裝定位。（《戀愛熊天秤》提供）

余祥銓近期在《戀愛熊天秤》抱怨自己在婚姻中幾乎「毫無隱私」，手機密碼被老婆柔柔改成一模一樣，方便隨時查閱。他直言，可能因為自己婚前花邊新聞過多，所以一定要讓對方「滿滿的安全感」，他也說，他可以接受手機被看，但「手機被定位」是他不能被踩到的底線。

他自爆，有次手機快沒電請朋友幫忙檢查，才發現自己竟然被偷偷定位，他氣到當場抓狂， 「基本上我到哪裡柔柔都會要求我拍照，我也都會拍給她，但定位我這就代表是根本完全不信任我。」余祥銓無奈地說，他是公眾人物，幾乎走到哪裡都有人替老婆監控，曾經有一次跟朋友吃飯，竟然同時有三個人拍照傳給柔柔，讓他直呼：「我這個臉能做什麼壞事？」

他也很嘔婚後慘遭好兄弟們排擠，「男生之間最愛在群組裡傳垃圾話或18禁的內容，但因為我兄弟們都知道我老婆每一條訊息都會看，會直接跟我說，我們要再開一個群組，因為你老婆會看，所以裡面不能有你。」讓他感嘆自己活得像原始人。

除了簡訊，余祥銓的IG也幾乎由柔柔使用，只要帳號多追蹤一個人，老婆立刻就會追問「今天追蹤這個人是誰」。他認為，工作外景合照、被標註後回追都是基本尊重，卻仍免不了被問得一清二楚。

根據調查顯示，有高達 52％的網友反對「開定位」，因為信任比定位更重要。黃豪平深有感觸的分享前女友劈腿，他透過定位看到前女友和劈腿對象經過Hotel，感到心碎不已，「不信任了，不管對方在哪裡，都會讓人起疑」。熊熊則從女生角度補充，認為女生並不是無端多疑，如果對方沒有做出讓人懷疑的行為，其實沒必要去看手機、定位，感情之中，最重要還是給足對方安全感。

