余祥銓曝與余天有家族遺傳病史 「國家不要我」當兵被驗退

余祥銓（左起）、柔柔今幫女兒舉辦2歲生日派對。黃于珊攝



余祥銓今（11╱13）與老婆柔柔幫女兒「小元寶」舉辦2歲生日派對，近來藝人閃兵案頻傳，他透露因有加拿大護照不用當兵，但當時余天要他去，「我記得我跑去三軍總醫院，因為我僵直性脊椎炎發作，我是真的被驗退」。他只好告訴余天：「爸，國家不要我，我沒辦法。」

聊到閃兵話題，余祥銓從國外留學回台後，「我爸覺得我欠管教，就叫我去當兵，可是就不要我啊」！他說僵直性脊椎炎發作時到醫院照X光，「它照出來骨頭是白色的，沾黏在一起」。醫生還對他說：「恭喜你啊！驗退啦！」他坦言當時有點鬆一口氣，「因為我蠻怕的」。

廣告 廣告

柔柔也透露老公走路都駝背，「而且他的身高會一直變矮，我剛認識他的時候比較高」。余祥銓則說：「我本來177.8（公分），上次量174，其實我也是很難過，病情就是這樣，骨頭會沾黏，我前陣子出外景發作，我還去打止痛針，我疼痛指數還超標，太累或換季就容易發作，爸爸已經沾黏到脖子，所以我爸駝背挺不起來，是家族遺傳病史。」

原本今天余天、李亞萍要參加孫女生日趴，但又怕掃大家的興、大家會有壓力臨時缺席，余祥銓說爸爸的身體狀況一直都蠻好的，還爆媽媽料，「她都在看YouTube清粉刺的，她說很療癒，連吃飯也在看」。他說一直有人找爸爸到國外演唱，但都被拒絕，還自薦：「我其實是可以幫他分攤一點，出國幫他唱一下。」柔柔則透露：「他（余天）覺得他已經年紀大了，又已經出道這麼久，很累了。」

更多太報報導

陳美鳳休夫失血上千萬曝內幕 理解范姜彥豐求償1600萬轉折

余祥銓怨柔柔偷看手機 禁妻陪玩異性防堵「粿王」事件

作家小彤癌後回診當開盲盒 「器捐的眼角膜保住了」