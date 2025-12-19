余祥銓曝「李亞萍有失智前兆」很排斥就醫 駁斥「大逆不道」指責：感到很受傷

余祥銓說明李亞萍近況。潘佳琪攝

藝人余祥銓今（19日）錄影，特別抽出時間接受媒體訪問，首度公開正式回應母親李亞萍近期身心狀況。針對余天先前在節目中透露妻子狀況不穩，余祥銓坦言母親目前的狀況已持續約半年，近期更有加重趨勢，甚至出現夢境與現實分不清、認錯人等失智前兆。面對被指責他不孝，余祥銓難掩委屈，強調自己一手包辦母親的食衣住行，對於被說「大逆不道」感到相當受傷。

李亞萍出現失智前兆 余祥銓坦言：眼神有點空洞

余祥銓透露，李亞萍近期的行為模式確實出現異常，例如半夜四點起床，卻以為已經是下午，還會問兒子：「我是不是要作秀？我是不是要出國？」更嚴重的是，李亞萍甚至曾看著余天，卻以為是余祥銓的外公。余祥銓觀察到，母親在緊張時會亂講話，且想法容易往負面走。他坦言看到節目中母親的眼神「有點空洞」，有失智前兆的情況目前已大約持續半年，近期越來越嚴重。

婉拒就醫檢查 考慮採取強硬手段

針對母親的異狀，余祥銓曾諮詢醫生，醫師建議應到醫院進行腦波等詳細檢查並服藥，認為這可能是失智前的徵兆。然而，李亞萍對就醫極度抗拒，余祥銓無奈表示：「全部人都講了，她還是不去。」他提到網友猜測這與二姐余苑綺過世的打擊有關，對全家人來說這都是巨大的傷痛。若母親持續拒絕檢查，余祥銓直言：「可能要找個時間送她去，真的要用送的。」

駁斥分家傳聞 喊冤：我還大逆不道？

對於家中的紛爭，余祥銓澄清只是「小鬥嘴」，強調絕對沒有要搬出去或分家，畢竟父母年紀大了，照顧他們是自己的責任。提到被冠上「大逆不道」的罪名，他激動表示：「我幫她買很貴的礦泉水、乳液，我的天吶？有天理嗎？」他透露李亞萍會要求他買孫子用的乳液，母親的日常起居皆由他照顧，還被說大逆不道，語氣明顯透露委屈。雖明白媽媽刀子嘴豆腐心，但聽到這樣的指責還是會感到難過、受傷。儘管如此，他仍鼓勵母親復出錄影，雖然她上節目前會緊張頭暈，但收工回家後情緒會明顯變好。

曝余天身體現況 回應女婿Gary指甲油爭議

相較於母親，余祥銓表示父親余天的身體狀況良好，且是非常配合醫囑、定期服用營養品的「乖病人」。至於余天女婿Gary近期因塗指甲油引發討論，余祥銓緩頰稱那只是像韓星GD一樣的造型，余祥銓覺得「又沒有關係的」，造型而已。不過他也坦言目前聯絡不到Gary，認為對方可能不想受到太多關注，「我覺得他自己做的事情⋯⋯他可能跟我們在一起的話會受到很多的關注，他不想被關注。」目前家中生活步調儘量維持正常，余祥銓的兒子「小元寶」年紀尚小，並未受到奶奶異狀的影響。

