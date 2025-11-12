余祥銓模仿周湯豪耍帥笑翻網 白背心墨鏡造型展現反差幽默

資深藝人余天、李亞萍的兒子余祥銓，自2023年與小12歲愛妻柔柔結婚，於同年11月迎來愛女「小元寶」後，家庭生活幸福甜蜜，經常透過社群平台分享日常。近日余祥銓再度展現幽默一面，釋出一段模仿歌手周湯豪的短片，誇張的神情與逗趣的肢體語言，讓網友們笑到不行。

影片中，余祥銓以一身街頭風現身，白色合身背心襯托出壯實手臂線條，外搭一件淺藍條紋針織外套隨意披在肩上，下身則是寬鬆牛仔褲與墨鏡造型，散發隨性不羈氣息，他半蹲在鏡頭前，挑眉、撇嘴、微笑、再擺出一連串Pose，極力重現周湯豪宣傳照中的酷帥表情，神情誇張卻又到位，笑果十足。

背景中掛著周湯豪的海報，只見對方頂著粉紅髮色、穿黑皮衣、蘇格蘭格紋褲，散發搖滾氣勢；相較之下，余祥銓用全然不同的氣場詮釋「另類帥氣」，甚至在文案幽默自嘲，「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」，展現綜藝咖本色。

結婚後的余祥銓雖升格人夫、人父，仍保持著幽默灑脫的形象，這次模仿影片掀起討論，大批網友看完紛紛搞笑留言：「不得不說挺像的？」、「你確定湯豪會開心？」、「其實不要出聲音，光看臉還蠻像的」、「幽默真的」。

