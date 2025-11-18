余祥銓炒飯孝敬余天 遭老爸嫌可怕？星二代前進漁港當討海人 鹿希派兒時夢想竟是開海鮮餐廳｜Yahoo星二代很忙內
除了在演藝圈發展，鹿希派同時也是牛肉麵店老闆，但其實他真正的夢想是開海鮮餐廳？！《Yahoo星二代很忙內》替鹿希派圓夢，請來余祥銓作伴到龜吼漁港的海鮮餐廳進行一日體驗。鹿希派說：「小時候真的很想開海鮮餐廳，因為覺得那是帶來歡樂跟愛的地方，結果被家人取笑。」到海鮮餐廳工作，當然要做海鮮，首要任務就是學挑魚貨，沒想到一籃籃漁獲重量驚人，兩人被老闆不斷催促「動作快一點！」余祥銓邊拉漁網邊哀號：「真的很重、超累！」
回到餐廳，鹿希派負責內場炒菜，余祥銓則當外場服務生，鹿希派學做櫻花蝦炒飯，一開始慌亂不已，但憑著餐飲底子很快上手，他笑說：「炒飯真的不簡單，火候跟鍋氣都要靠經驗，我以前炒牛肉就覺得手快斷了，這次學完更敬佩專業師傅。」負責外場的余祥銓在送餐之餘，進一步化身招客達人，主動跑到街上拉客，結果屢屢碰壁，遊客認出他卻不進餐廳，他苦笑說：「其實有一點難過，明星光環也沒有那麼好用。」好在最後祭出折扣優惠，總算成功拉進一桌客人，也讓他重拾信心。
兩人與餐廳老闆同樣是「二代」出身，聊起父子心結特別有共鳴，海鮮餐廳老闆透露自己當年被爸爸逼去跑船卻只想開餐廳，結果被罵翻，鹿希派聽完感同身受的說：「我真的太懂了！當年我去參加歌唱節目，憲哥也是極力反對，結果我還是去了、最後輸了被他唸好幾年。」不過他認為做自己想做的，就是二代最該做到的事。
打工結束前，余祥銓特地向師傅拜師學做櫻花蝦炒飯，準備帶回家孝敬爸爸余天，只是回到家端出成品，余天一臉懷疑：「你不要嚇人，這真的是你炒的嗎？看起來滿可怕的耶。」直到製作單位出面作證他才相信，還笑著爆料：「他以前煎牛排都硬得像石頭。」
嘴上嫌兒子廚藝不及格，卻又忍不住誇讚他，余天說：「不是我自誇，余祥銓要外景、還能主持得這麼順暢，沒經驗是不行的。」他也透露余祥銓20幾歲從國外回來時最皮，結婚後真的成熟很多，現在都是靠他養，聽到這句，余祥銓害羞又自豪地笑說：「為了爸媽跟小元寶，當然要拚啦！」
Yahoo《星二代很忙內》每週二下午1點在《星二代很忙內》Yahoo TV頻道與《星二代很忙內》官方YouTube頻道播出，並於每週五晚間9點在緯來綜合台電視頻道、晚間10點在緯來綜合台YouTube頻道跟播。
