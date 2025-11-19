余祥銓炒飯遭嫌不要嚇人 孝敬余天感慨「現在都靠他養」

余祥銓（左）親自煮飯遭嫌棄，余天反應曝光。（圖／盧禕祺攝）

余天兒子余祥銓、吳宗憲兒子鹿希派近期共同主持網路節目《星二代很忙內》，在節目中盡力完成各項挑戰，敬業精神頗受好評。而兩人日前到東北角龜吼漁港打工，實現鹿希派想開海鮮餐廳的夢想，沒想到余祥銓還為余天準備驚喜，讓余天十分感動，並大誇余祥銓成熟很多。

余祥銓、鹿希派在節目中，從熟悉餐廳環境到漁港搬運漁獲，即使頂著炎熱天氣，仍努力完成工作，且兩人分工各司其職，鹿希派擁有餐飲經驗負責內場煮食，余祥銓則在外場熱情招呼顧客，毫無怨言的認真態度獲得餐廳老闆讚賞。

而打工結束後，余祥銓偷偷向老闆學習炒飯，原來是想給爸爸余天一個驚喜，非常孝順。起初余天還不相信，疑惑直呼：「你不要嚇人，不可能是你炒的」，還爆料余祥銓曾煎過不好吃、硬硬的牛排，想不到吃了炒飯後竟忍不住頻頻稱讚：「不錯，這個還不錯！」

面對兒子參加節目，余天先是心疼外景錄影的辛苦，後則誇讚余祥銓的表現，「不是我自誇，要外景然後節目還能主持得這麼順暢，其實沒有經驗是不行的」。余祥銓表示為了孩子和家人，必須得努力，讓余天感動說：「他從國外回來那時候才20歲左右，那時候他最皮，自從他結婚之後，真的成熟很多」，還坦言現在都靠余祥銓養，看來對兒子的轉變相當驕傲。

