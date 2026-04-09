余祥銓爆違停「和民眾起爭執」李亞萍心疼回應

余天、李亞萍的兒子余祥銓近年娶妻生女後，形象轉為正面，還被稱為「國民舅舅」。昨(8日)媒體報導，余祥銓被爆料開名車現身北投，在公車停靠區違停還因此跟民眾起口角，對此，李亞萍昨代為回應，表示余祥銓不是有心犯錯，是因為余天牙痛，余祥銓陪爸爸去看醫生，只違停了1、2分鐘，真的不是故意的。

據《ETtoday星光雲》報導，余祥銓對於被爆在北投公車停靠區違停，他回應是因為余天拔了4顆牙，身體不舒服，「才違停1、2分鐘等父親」；李亞萍也對兒子被罵很難過，解釋那條路很窄，公車都很難通過，余天最近因為牙齦發炎，痛到眼淚都快掉下來，忍了很久才去看醫生，余祥銓不敢晚到，想趕快去載爸爸才不小心犯錯。

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李亞萍也透露現在家裡要開源節流，所以沒請司機，一個月可能有20天「都在空閒」，她也認為是從政導致余天家裡現在沒什麼錢，「要開源節流，不然到老了怎麼辦，怕去當遊民，政治害了余天，把房子都賣了」，透露余天當時為了從政念了很多政治書籍，結果現在一場空。

而先前媒體報導，余苑綺病逝之後，余祥銓一夜長大，余天透露兒子近年真的改變很大，每個月負責扛家裡15萬房貸，讓余天夫妻可以安穩過退休生活，不用再外出應酬。余天這幾年曾有10幾場海外演唱會邀約，但為了生活品質已經婉拒，余祥銓還貼心幫父母訂了許多串流平台付費帳號，好讓爸媽在家裡過喜歡的生活。

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