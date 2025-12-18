余祥銓爆「鬧分家」！李亞萍怒轟「大逆不道」衝突原因全攤牌

娛樂中心／巫旻璇報導

75歲的資深藝人李亞萍今年初因肌膜炎影響，造成軟骨磨損，行動大受限制，長時間必須坐輪椅代步，就連上下樓也得仰賴行動電梯協助，生活幾乎都在家中度過。近日她罕見登上節目公開露面，不僅親口坦承出現失智與記憶力退化問題，談到兒子余祥銓時，更是一度情緒上來。





根據《三立新聞網》報導，李亞萍近日久違復出與媳婦柔柔一同上節目，她笑說目前最大的生活慰藉就是孫女「小元寶」，是她每天最重要的快樂來源，也稱讚柔柔貼心又懂事。不過一提到兒子余祥銓，她語氣立刻轉為不滿，透露對方常在家中三樓樓梯口和她起爭執，動不動就說要搬出去住。

廣告 廣告





余祥銓爆「鬧分家」！李亞萍罹患失智怒轟「大逆不道」母子衝突原因全攤牌

李亞萍（左圖左2）無奈表示，余祥銓（左圖右2）近來愈來愈會頂嘴。（圖／翻攝自IG＠rou860209）





李亞萍無奈表示，余祥銓近來愈來愈會頂嘴，頻頻表達想獨立生活，起因是她常在用餐時觀看擠痘痘的網路影片，讓兒子直呼受不了。她強調，自己早已把手機調成靜音，也沒有強迫家人一起看，但余祥銓仍嫌她無聊，還反過來數落她，「然後他現在有賺錢，我沒賺錢，他就說我是一個沒有用的東西，真的是大逆不道」。





余祥銓爆「鬧分家」！李亞萍罹患失智怒轟「大逆不道」母子衝突原因全攤牌

李亞萍分享與兒子余祥銓爭吵的原因。（圖／翻攝自余祥銓臉書）









談及健康狀況，李亞萍表示目前仍持續回診並按時服藥，醫師告知她同時有失智與失憶的情形，「現在跟我說的話，可能過一下就忘了。」她也透露，常常搞不清楚時間，有次凌晨4點刷牙、換好衣服準備出門，才被家人提醒「那是半夜不是下午」，才驚覺自己完全錯亂，她甚至曾分不清夢境與現實，夢到整個房間被搬到秀場，或夢見已過世的好友前來聊天，每次醒來都忍不住落淚，也讓子女余筱萍與余祥銓相當擔心。













原文出處：余祥銓爆「鬧分家」！李亞萍罹患失智怒轟「大逆不道」母子衝突原因全攤牌

更多民視新聞報導

余天才認罹癌「割攝護腺」！李亞萍驚爆「罹患失智症」最新病況曝

回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」2原因曝

桃園神人「1注獨得」大樂透2.17億！台彩認證「幸運兒買法」

