余祥銓被老婆全程監控！踩地雷大崩潰 「她根本不信任我」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

余祥銓近來在《戀愛熊天秤》中透露自己在婚姻中幾乎「毫無隱私」，手機密碼被老婆柔柔改成一模一樣，方便隨時查閱，最令他無奈的是，因此慘遭好兄弟們排擠，余祥銓說：「男生之間最愛在群組裡傳垃圾話或18禁的內容，但因為我兄弟們都知道我老婆每一條訊息都會看，會直接跟我說，我們要再開一個群組，因為你老婆會看，所以裡面不能有你。」讓他感嘆自己已經活得像原始人。

余祥銓遭老婆監控，毫無隱私。（圖／戀愛熊天秤提供）

除了簡訊，余祥銓的IG也幾乎由柔柔在使用，他透露只要帳號多追蹤一個人，老婆立刻就會追問「今天追蹤這個人是誰」，即便只是工作外景合照、被標註後回追，對他來說是基本尊重，卻仍免不了被問得一清二楚，余祥銓坦言可能是因為自己婚前花邊新聞過多，唯一解決方法就是給對方「滿滿的安全感」，然而，手機被看他可以接受，但「手機被定位」是他不能被踩到的底線。

廣告 廣告

余祥銓因為老婆偷裝定位，讓他非常生氣。（圖／戀愛熊天秤提供）

余祥銓在《戀愛熊天秤》中自爆，有次手機快沒電請朋友幫忙檢查，才發現自己竟然被偷偷定位，讓他當場抓狂，余祥銓說：「基本上我到哪裡柔柔都會要求我拍照，我也都會拍給她，但定位我這就代表是根本完全不信任我。」余祥銓無奈地說自己是公眾人物，幾乎走到哪裡都有人替老婆監控，曾經有一次跟朋友吃飯，竟然同時有三個人拍照傳給柔柔，讓他直呼：「我這個臉能做什麼壞事？」

更多FTNN新聞網報導

余天證實曾罹癌！李亞萍罕見露面坦言「出現失智症狀」 最新病況曝光

余祥銓遭直擊海鮮餐廳打工！街頭拉客沒人理 無奈「明星光環不好用」

玉女女星48歲生雙胞胎！神隱10年近況曝光 開工天天跑北港朝天宮道謝

