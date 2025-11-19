余祥銓遭直擊海鮮餐廳打工！街頭拉客沒人理 無奈「明星光環不好用」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

除了在演藝圈發展，吳宗憲兒子鹿希派同時也是牛肉麵店老闆，但其實他真正的夢想是開海鮮餐廳，《Yahoo星二代很忙內》替鹿希派圓夢，請來余祥銓作伴到龜吼漁港的海鮮餐廳進行一日體驗。鹿希派說：「小時候真的很想開海鮮餐廳，因為覺得那是帶來歡樂跟愛的地方，結果被家人取笑。」

余祥銓（左）、鹿希派一起到海鮮餐廳打工。（圖／Yahoo《星二代很忙內》提供）

到海鮮餐廳工作，當然要做海鮮，首要任務就是學挑魚貨，沒想到漁獲重量驚人，兩人被老闆不斷催促「動作快一點！」余祥銓邊拉漁網邊哀號：「真的很重、超累！」回到餐廳，鹿希派負責內場炒菜，余祥銓則當外場服務生，鹿希派學做櫻花蝦炒飯，一開始慌亂不已，但憑著餐飲底子很快上手，他笑說：「炒飯真的不簡單，火候跟鍋氣都要靠經驗，我以前炒牛肉就覺得手快斷了，這次學完更敬佩專業師傅。」負責外場的余祥銓在送餐之餘，進一步化身招客達人，主動跑到街上拉客，結果屢屢碰壁，遊客認出他卻不進餐廳，他苦笑說：「其實有一點難過，明星光環也沒有那麼好用。」

廣告 廣告

余祥銓學了櫻花蝦炒飯，特地拿給余天吃。（圖／Yahoo《星二代很忙內》提供）

兩人與餐廳老闆同樣是「二代」出身，聊起父子心結特別有共鳴，海鮮餐廳老闆透露自己當年被爸爸逼去跑船卻只想開餐廳，結果被罵翻，鹿希派聽完感同身受的說：「我真的太懂了！當年我去參加歌唱節目，憲哥也是極力反對，結果我還是去了、最後輸了被他唸好幾年。」不過他認為做自己想做的，就是二代最該做到的事。打工結束前，余祥銓特地向師傅拜師學做櫻花蝦炒飯，準備帶回家孝敬爸爸余天，只是回到家端出成品，余天一臉懷疑：「你不要嚇人，這真的是你炒的嗎？看起來滿可怕的耶。」直到製作單位出面作證他才相信，還笑著爆料：「他以前煎牛排都硬得像石頭。」

更多FTNN新聞網報導

吳宗憲帶納豆捧場鹿希派牛肉麵店！爆料店租「每月要100萬」

1歲女兒手指遭門夾傷「發紫流血」 余祥銓心痛自責：以後會更警惕

館長認久未行房！無剪接錄音流出揭前員工意圖 「逼小偉X館嫂」真相曝

