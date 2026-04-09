余祥銓開240萬特斯拉違停！當街與警爆口角…竟是為了余天

MoneyDJ新聞 2026-04-09 10:09:37 新聞中心 發佈綜合港媒及陸媒報導，美國總統川普宣布，將對任何向伊朗提供軍事武器的國家徵收50%關稅，且不設任何豁免。同時，川普宣布，美軍在伊朗的軍事目標已全部達成，並透露雙方正就15點停火方案及解除制裁展開密切談判。川普週三(8日)透過社群平台發文警告，任何向伊朗供應軍事武器的國家，其出口至美國的所有商品將被即時加徵50%的關稅；並強調，有關關稅措施將立即生效，沒有任何例外或豁免空間。談及美伊關係前景，川普形容伊朗已完成一次「極具成效的政權更迭」，並表示美國未來將與伊朗保持密切合作。他透露，美方提出的15點停火協議中，許多核心內容已達成共識。根據協議方向，伊朗將全面停止鈾濃縮活動；伊朗亦承諾與美方合作，共同挖掘並清除因美軍轟炸而深埋地下的核殘留物。川普進一步指出，美國正與伊朗就減免關稅及全面解除經濟制裁等事宜進行積極磋商。＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者

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