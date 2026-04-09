余祥銓開240萬特斯拉違停！當街與警爆口角…竟是為了余天
藝人余祥銓近日斥資約240萬元購入全新Tesla Model Y，未料新車才上路不久即爆出違規爭議。8日接近中午時段，有民眾在台北市北投光明路目擊一輛特斯拉違停於公車停靠區，影響候車動線，並上前勸導，未料駕駛身分竟是余祥銓，雙方一度出現言語衝突。
據悉，事發地點鄰近溫泉飯店及市場，人車流量大，道路本就狹窄，余祥銓將車輛停放於公車停靠區，已對交通造成不便，因而拍攝並提出檢舉。
對此，余祥銓當場解釋，因父親余天當天進行牙科治療，一次拔除4顆牙齒且出血量較多，加上過去曾有中風病史並長期服藥，擔心身體狀況不穩，才會臨時違停接送，「只停了一兩分鐘」，強調並非刻意違規。
針對此事，余祥銓母親李亞萍出面替兒子緩頰表示，余天此次牙齦嚴重化膿，身體不適，加上當地道路狹窄，兒子是心疼父親、為求方便接送才會短暫停車，並非故意違規。
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