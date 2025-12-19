余祥銓露面「撇對李亞萍不孝」 曝她失智前兆：有時認不出余天

余祥銓19日回應母親李亞萍失智前兆的事。（圖／TVBS）

藝人余祥銓近日對母親李亞萍在受訪時提到他「越來越會頂嘴」甚至「大逆不道」的說法感到困惑與無奈，強調兩人間雖有鬥嘴但並非如此嚴重。更令人擔憂的是，余祥銓首度透露母親李亞萍近半年來出現失智前兆，包括半夜錯亂起床、認不出家人等情況，可能與姊姊余苑綺2022年離世的打擊有關。目前李亞萍對就醫存有抗拒心理，而父親余天則在近日摘除攝護腺癌後恢復良好，定期服藥並保持良好狀態。

余祥銓19日回應母親李亞萍失智前兆的事。（圖／TVBS）

余祥銓對於母親李亞萍近期受訪時提及他「越來越會頂嘴」甚至「大逆不道」的說法表示困惑。他解釋道，雖然家人間有時會鬥嘴，但絕非如此嚴重，「吵架啊，有時候鬥嘴是難免，可是沒有她講的這樣子這麼嚴重。」他否認有「搬出去」或「分家」的打算，強調父母年事已高，自己的責任是照顧他們。更令人關注的是，余祥銓首度透露母親李亞萍近來出現失智前兆。他描述母親會在半夜四、五點起床，出現混亂狀況，「然後說覺得他我是不是要做秀，我是不是有什麼事情要做，我要下南部，我是不是要出國。」這種情況已持續約半年，最初每週出現一兩次，現在李亞萍甚至會將丈夫余天誤認為自己的父親。

廣告 廣告

余祥銓認為，造成母親出現失智前兆的原因可能與2022年姊姊余苑綺離世的巨大打擊有關。面對這個家庭變化，他現在更加重視陪伴父母的時間。然而，最令他擔憂的是母親對就醫存有抗拒心理，「他有點抗拒（就醫）因為他...好像覺得我覺得我們要逼他啦。」余祥銓表示，及早治療很重要，「因為他現在吃藥也是有可能會好，到時候真的是什麼都不記得會蠻糟糕的。」

相較之下，父親余天在日前自爆確診攝護腺癌後，已完成摘除手術，目前健康狀況良好。余祥銓形容父親是「很乖的病人」，「爸爸的都有定期去吃藥啊，然後吃一些營養品啊。」這對家人來說無疑是「金錢也買不到的好消息」。

更多 TVBS 報導

獨／李亞萍轟大逆不道！鬧分家、嫌她沒用 余祥銓無奈曝真相：在腦補

獨／李亞萍證實「罹失智症」！余祥銓曝最新病況 心疼：每天半夜兩點爬來

75歲李亞萍親證實「罹患失智症」 罕見公開露面曝最新病況

余天驚罹攝護腺癌！醫警告「4症狀恐已晚期」 余祥銓要當心

