余祥銓「換我照顧你」惹哭李亞萍

李亞萍日前被爆出現失智症狀半年，持續在服藥當中，她日前與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同上TVBS節目《11點熱吵店》，吐露心中沒說出口的話。李亞萍嫌兒子從小愛作怪，天天讓她操碎了心，恨不得把他丟在外頭。余祥銓則反過來對媽媽暖心告白，真誠地說：「我已經長大了，換我來照顧妳。」一番話讓李亞萍頻頻拭淚，情緒久久難以平復。

李亞萍數落兒子小時候唸書愛作怪，幾乎每天都會接到學校、其他家長的告狀電話。余祥銓笑著招認，自爆有次太調皮，在教室拿毛筆甩墨汁，李亞萍忍不住翻白眼，埋怨透露：「以前真的很討厭他，恨不得把他丟在路上！」

李亞萍近來健康出現警訊，余祥銓趁著上節目送上蘭花慰勞媽媽，「我最愛的媽媽，謝謝妳為這個家一輩子辛苦的付出，現在我長大了，換我來照顧妳，媽媽我愛妳，妳是我心中永遠的天后」。李亞萍一時情緒激動、掩面落淚，待緩過情緒後，不改藝人本色，嘴硬吐槽：「這蘭花是我最討厭的顏色。」突如其來的轉折，讓主持人阿Ken忍不住搞笑綜藝摔，大喊：「這效果也太突然了啦！」