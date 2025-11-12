余祥銓「撞臉」周湯豪 網笑爆：不要出聲還滿像的

【緯來新聞網】藝人余祥銓近期在社群媒體上分享一段模仿歌手周湯豪的短片，影片中他對著鏡頭撇嘴、挑眉、微笑，全力重現周湯豪宣傳海報中的神情，網友笑虧「臉部肌肉快抽筋」。

余祥銓「撞臉」周湯豪。（圖／取自IG）

余祥銓模仿周湯豪的影片曝光後，網友反應熱烈，紛紛留言打趣：「你確定湯豪會開心？」、「眼睛抽筋」、「其實不要出聲音，光看臉還蠻像的」、「不得不說挺像的？」。也有網友誇讚余祥銓「幽默真的」、「帥帥的」，甚至狂刷笑哭表情符號，顯見模仿影片引發不少共鳴。



余祥銓在影片中自嘲：「只要你不尷尬，尷尬的就是別人。」毫不避諱自己的誇張演出，展現他一貫的綜藝幽默感。影片中的他身穿白色背心與墨鏡，與周湯豪穿著潮牌的深色皮衣、紅髮造型形成強烈對比，笑果十足。至於周湯豪本人是否有看到影片，目前仍未公開回應。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

余祥銓女兒超萌抓周 余天被討紅包喊：我現在沒收入！

美女大胃王打敗木村拓哉節目 小慧吃爆台南宵夜再飛日參賽